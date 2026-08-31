Résultat surprise en Espagne : Valence balayé à l'extérieur

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Résultat surprise en Espagne : Valence balayé à l'extérieur

Dans une rencontre passionnante comptant pour la 3e journée de La Liga, le Deportivo a accueilli le club de Valence sur son terrain. Le match, riche en intensité et en duels, s'est soldé par une victoire éclatante et convaincante des hôtes sur le score de 3-1.

L'attaquant vedette expérimenté Pierre-Emerick Aubameyang a de nouveau fait preuve d'efficacité, contribuant grandement à l'obtention des trois points cruciaux pour son équipe.

Chronique d'un affrontement dramatique avec 4 buts

Le match a été riche en buts dès les premières minutes :

  • Pression rapide des hôtes : À la 13e minute, Tarrega a ouvert le score, donnant l'avantage au Deportivo ;

  • Le talent d'Aubameyang : À peine 4 minutes plus tard, à la 17e minute, Pierre-Emerick Aubameyang a trouvé le chemin des filets adverses, portant le score à 2-0 ;

  • La réponse de Valence : À la 26e minute, Umar Sadiq a réduit le score pour les « Ches », tentant de relancer le suspense (2-1) ;

  • Le point final de Mouctar : Le but inscrit par Mouctar à la 59e minute de la seconde période a scellé la victoire du Deportivo.

Situation au classement

Cette victoire a eu un impact significatif sur la position des équipes au classement de La Liga :

  • Deportivo : Avec 5 points au compteur, l'équipe remonte à la 7e place du classement ;

  • Valence : L'équipe, qui rencontre des difficultés en ce début de saison, reste à la 17e place avec 1 point.

Feuille de match et compositions

  • La Liga. 3e journée

  • Deportivo — Valence 3-1

  • Buts : Tarrega (13), Aubameyang (17), Mouctar (59) — Sadiq (26).

  • Deportivo : Riquelme, Javi (Jonatan, 83), Nubi, Ede, Giacomo, Luismi (Yeremay, 73), Rodríguez (Ten, 64), Amatucci, Soriano (Altimira, 73), Aubameyang, Bille (Miguel, 83).

  • Valence : Dimitrievski, Martínez (Raba, 82), Mouctar, Tárrega, Rioja (Danjuma, 60), Vázquez, Ugrinich, Pepelu (Aliu, 66), Sato (Otorbi, 60), Guerra (Duro, 60), Sadiq.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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