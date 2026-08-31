Résultat surprise en Espagne : Valence balayé à l'extérieur

Dans une rencontre passionnante comptant pour la 3e journée de La Liga, le Deportivo a accueilli le club de Valence sur son terrain. Le match, riche en intensité et en duels, s'est soldé par une victoire éclatante et convaincante des hôtes sur le score de 3-1.

L'attaquant vedette expérimenté Pierre-Emerick Aubameyang a de nouveau fait preuve d'efficacité, contribuant grandement à l'obtention des trois points cruciaux pour son équipe.

Chronique d'un affrontement dramatique avec 4 buts

Le match a été riche en buts dès les premières minutes :

Pression rapide des hôtes : À la 13e minute, Tarrega a ouvert le score, donnant l'avantage au Deportivo ;

Le talent d'Aubameyang : À peine 4 minutes plus tard, à la 17e minute, Pierre-Emerick Aubameyang a trouvé le chemin des filets adverses, portant le score à 2-0 ;

La réponse de Valence : À la 26e minute, Umar Sadiq a réduit le score pour les « Ches », tentant de relancer le suspense (2-1) ;

Le point final de Mouctar : Le but inscrit par Mouctar à la 59e minute de la seconde période a scellé la victoire du Deportivo.

Situation au classement

Cette victoire a eu un impact significatif sur la position des équipes au classement de La Liga :

Deportivo : Avec 5 points au compteur, l'équipe remonte à la 7e place du classement ;

Valence : L'équipe, qui rencontre des difficultés en ce début de saison, reste à la 17e place avec 1 point.

Feuille de match et compositions