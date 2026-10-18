Un pas décisif pour les « Loups » : le Genoa battu à Rome

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Un pas décisif pour les « Loups » : le Genoa battu à Rome

Dans le cadre de la 7e journée du championnat d'Italie, le club de la capitale, « Roma » a accueilli l'équipe de Gênes, « Genoa » sur son terrain. Lors de la rencontre disputée au stade « Olimpico », les Romains ont pris l'initiative et se sont imposés avec autorité sur le score de 2-0.

Grâce à ce succès, les « Loups » portent leur total à 17 points et consolident leur 2e place au classement.

Deux buts en seconde période et la victoire

Bien que le score soit resté vierge en première mi-temps, les hôtes ont réussi à percer la défense adverse après la pause :

  • Le but d'ouverture signé Castro : À la 50e minute, après une offensive menée par les Romains, Castro a décoché une frappe précise pour ouvrir le score — 1-0 ;

  • Le point final de Pisilli : Alors que le « Genoa » tentait de revenir au score, Pisilli a inscrit le deuxième but à la 68e minute, scellant la victoire de son équipe — 2-0 ;

  • Cage inviolée : Le gardien de la « Roma », Gollini, et la ligne défensive n'ont pratiquement laissé aucune chance à l'adversaire de se montrer dangereux jusqu'au coup de sifflet final.

Feuille de match

Serie A. 7e journée

« Roma » — « Genoa » 2-0

Buts : Castro (50), Pisilli (68).

  • « Roma » : Gollini, Balerdi, Koulierakis (Hermoso, 63), Pisilli (França, 78), N'Dicka, Rensch (Gilardi, 88), De Roon, Soulé, Baldanzi (Pellegrini, 63), Castro.

  • « Genoa » : Leali, Marcandalli, Østigård, Vásquez, Ellertsson, Frendrup (Amorim, 83), Badelj, Zanoli, Messias (Accornero, 83), Vitinha, El Shaarawy.

Situation au classement

Après les matchs de la 7e journée, voici la situation en haut du tableau de Serie A :

  • « Roma » à la 2e place : Les Romains 17 points talonnent le leader, l'« Inter », qui compte 19 points ;

  • « Genoa » en zone dangereuse : Avec seulement 4 points récoltés, les Génois stagnent à la 15e place.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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