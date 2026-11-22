Lors de la 12e journée du championnat d'Italie, la Roma a inscrit 5 buts à l'extérieur contre Parme, 5:1 remportant une large victoire. Au stade Ennio Tardini, le buteur romain Malen a réalisé un quadruplé.

Le score a été ouvert à la 39e minute par une frappe précise de Malen. Bien qu'Elpege Elpege (54e) ait égalisé en début de seconde période, les minutes suivantes ont été dominées par la Roma : Malen a marqué trois fois de plus (68e, 77e, 90e), tandis que Mora (71e) a également inscrit son nom au tableau d'affichage.