Cinq buts à l'extérieur et un récital : comment la Roma a triomphé sur le terrain de Parme
Lors de la 12e journée du championnat d'Italie, la Roma a inscrit 5 buts à l'extérieur contre Parme, 5:1 remportant une large victoire. Au stade Ennio Tardini, le buteur romain Malen a réalisé un quadruplé.
Le score a été ouvert à la 39e minute par une frappe précise de Malen. Bien qu'Elpege Elpege (54e) ait égalisé en début de seconde période, les minutes suivantes ont été dominées par la Roma : Malen a marqué trois fois de plus (68e, 77e, 90e), tandis que Mora (71e) a également inscrit son nom au tableau d'affichage.
Situation au classement
Après cette victoire, la Roma dirigée par Gian Piero Gasperini porte son total à 30 points, se hissant à la 2e place du classement de Serie A, poursuivant le leader, la Lazio (32 points). Parme reste 8 points à la 17e place.
Statistiques
Parme
Roma
Score final
1
5
Buts
Elpege (54e)
Malen (39e, 68e, 77e, 90e), Mora (71e)
Classement / Points
17e place (8 points)
2e place (30 points)
Feuille de match et compositions
Serie A. 12e journée. Parme — Roma 1:5. 21 novembre, Ennio Tardini. Buts : Elpege (54e) — Malen (39e, 68e, 77e, 90e), Mora (71e).
Roma : Svilar, Mancini, Balerdi (Ndicka, 56e), Hermoso, Lulli (Wesley, 56e), Cristante, Kone, Molina (Koulierakis, 83e), Dybala (Soulé, 62e), Mora (Pisilli, 83e), Malen.
Selon vous, le quadruplé de Malen et cette large victoire à l'extérieur donneront-ils à la Roma l'élan nécessaire pour lutter pour le titre contre la Lazio ? Laissez vos avis en commentaires !
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