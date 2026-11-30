En championnat d'Italie, la Roma a ravi ses supporters avec une victoire convaincante. Les Romains ont battu Monza 4-0 à domicile, portant leur total à 33 points et grimpant à la deuxième place du classement. Le héros du match, Matías Soulé, a inscrit un doublé.

La Roma a plié le match dès la première mi-temps

Le match, comptant pour la 13e journée de Serie A, a eu lieu le 29 novembre au Stadio Olimpico. Les hommes de Gian Piero Gasperini ont entamé la rencontre avec intensité, ouvrant le score à la 12e minute. Donyell Malen a trouvé le chemin des filets pour donner l'avantage à son équipe.

Douze minutes plus tard, Matías Soulé a doublé la mise. L'attaquant argentin a marqué à nouveau à la 36e minute, s'offrant un doublé.

Ainsi, la Roma menait déjà 3-0 avant la pause.

Malen décisif avec un but et une passe décisive

Donyell Malen a terminé la rencontre avec un but et une passe décisive, contribuant largement à la large victoire de son équipe. Soulé, auteur d'un doublé, a été l'un des principaux artisans de l'attaque romaine.

Le point final a été mis par Castro, entré en jeu en cours de match. Il a marqué à la 90+1e minute, portant le score à 4-0.

La Roma poursuit sa chasse au leader

Après cette victoire, la Roma compte 33 points et occupe la deuxième place du classement. Les Romains sont à deux points du leader, la Lazio, qui en totalise 35.

Monza reste à la 15e place avec 10 points.

Pour l'équipe de Gasperini, ce résultat est un pas important dans la course au titre. La Roma continue de lutter pour réduire l'écart avec le leader.

Serie A. 13e journée

Roma — Monza — 4-0

Buts: Malen (12e), Soulé (24e, 36e), Castro (90+1e).

Date: 29 novembre. Stade : Olimpico.