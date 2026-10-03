6 buts en 5 matchs ! Donyell Malen élu joueur du mois en Serie A

Le meilleur joueur de Serie A pour les mois d'août et septembre a été désigné. Ce prix prestigieux a été décerné à l'attaquant de l'AS Roma, Donyell Malen.

Dès le début de la nouvelle saison, l'attaquant néerlandais a démontré ses talents de buteur, inscrivant lors des cinq premières journées du championnat pas moins de 6 buts .

Un triplé, un doublé et une efficacité irrésistible

La forme étincelante de Malen a joué un rôle décisif dans le début de saison des « Giallorossi » :

Lors du match contre la Fiorentina, l'attaquant néerlandais a réalisé un triplé ;

il a inscrit un doublé contre Lecce ;

et lors de la rencontre face au Torino, il a marqué 1 but supplémentaire, contribuant ainsi à la victoire.

Grâce à cette efficacité remarquable, Donyell Malen a été nommé joueur du mois de la ligue. Son trophée lui sera officiellement remis le 17 octobre à Rome, avant le coup d'envoi du match entre l'AS Roma et le Genoa.

Les Romains sont parmi les leaders du classement.

Pour rappel, après 5 journées, l'AS Roma compte 13 points et partage la tête du classement de Serie A avec l'Inter et la Lazio. Les « Giallorossi » disputeront leur prochain match le 11 octobre à l'extérieur contre Como.

Rappelons que Donyell Malen avait initialement rejoint l'AS Roma en prêt en provenance du club anglais d'Aston Villa. Le club de la capitale a par la suite levé l'option d'achat, une décision qui s'avère aujourd'hui pleinement justifiée.