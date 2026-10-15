Celta Vigo - Juventus : compositions et direct commenté

66
Javi Rueda (Celta Vigo) élimine le défenseur dans la surface et frappe, mais le ballon passe tout près du poteau droit. Sortie de but pour la Juventus.
64
La Juventus a tiré un corner, mais grâce à une défense solide, l'occasion de but a été anéantie.
64🔁
L'arbitre a arrêté le jeu car un remplaçant doit entrer, Kerim Alajbegovic quitte le terrain et Randal Kolo Muani (Juventus) entre en jeu.
64🔁
Luciano Spalletti a décidé de faire un changement. Nicolás González (Juventus) entre en jeu à la place de Francisco Conceição.
62🔁
Changement. Douvikas (Celta Vigo) remplace Williot Swedberg.
58⚽1-1
But ! Une erreur défensive permet à l'attaquant de la Juventus Nick Woltemade de marquer de près. 1:1.
58
7:14 – le total actuel des fautes commises par les deux équipes.
54🟨
Lloyd Kelly (Juventus) est averti pour une faute. Sander van der Eijk n'a eu aucun mal à prendre sa décision.
53
L'arbitre siffle, la Juventus va tirer le corner.
53
Francisco Conceição (Juventus) frappe depuis l'extérieur de la surface vers le coin droit, mais Ionuț Radu réalise un arrêt brillant pour repousser le ballon. Un beau jeu à tous points de vue !
53
La Juventus joue le corner à deux au lieu de centrer dans la surface.
49
Nick Woltemade (Juventus) commet une faute dans un duel avec son adversaire.
47
Un tacle décisif du défenseur réduit à néant le corner tiré par la Juventus.
46⏱
L'arbitre siffle le début de la seconde période.
45+2⏱
Sander van der Eijk a sifflé la fin de la première mi-temps.
45+1
Sander van der Eijk a arrêté le jeu en raison d'une faute tactique commise par Francisco Conceição (Juventus).
45
1 minute ajoutée au match.
43
Weston McKennie (Juventus) centre dans la surface, mais Ionuț Radu sort de sa ligne pour capter le ballon.
42
Kerim Alajbegovic (Juventus) frappe au but depuis la surface, mais les défenseurs repoussent habilement le ballon.
40
Nick Woltemade (Juventus) est passé tout près d'égaliser d'une frappe depuis l'intérieur de la surface, mais son tir est passé au-dessus de la barre transversale.
40🟨
Williot Swedberg (Celta Vigo) a mis à l'épreuve la patience de l'arbitre Sander van der Eijk et a été averti pour une précédente faute tardive.
36
Un bon dégagement du défenseur signifie que la Juventus ne tire rien de ce corner.
35
La Juventus accentue la pression en ce moment, mais l'un des défenseurs a réussi à éloigner le ballon.
34
Ferran Jutglà (Celta Vigo) a démontré une technique brillante et a progressé seul jusqu'à l'entrée de la surface. Il a tiré, mais le ballon est passé loin du poteau gauche. Belle action, mais mauvaise conclusion !
33
Andrea Cambiaso (Juventus) a tenté un raid solitaire, mais un adversaire l'a bloqué, empêchant une situation dangereuse.
28
Ажойиб қайтариш! Тён Копмейнерс (Ювентус) ажойиб қисқа узатмани қабул қилиб олди ва жарима майдончаси ичида қулай вазиятга чиқиб борди, аммо ҳимоячилардан бири ундан тўпни олиб қўйди.
26
Hugo Álvarez (Celta Vigo) s'apprête à délivrer un corner dangereux dans la surface de réparation.
24
Nick Woltemade (Juventus) récupère le ballon près de la surface et place une tête en lucarne, mais Ionut Radu veille et empêche le but.
23
Hugo Álvarez (Celta Vigo) commet une faute, coup franc accordé. L'arbitre Sander van der Eijk a suivi l'action de près.
18⚽1-0
Ballon au fond des filets ! Williot Swedberg sert Hugo Alvarez (Celta Vigo), qui conclut à bout portant. Score : 1-0.
15
31:69 – dernières stats de possession.
11
Teun Koopmeiners (Juventus) envoie un corner imprécis dans la surface de réparation.
8
Javier Rueda (Celta Vigo) a touché le ballon de la main, mais a eu l'air surpris lorsque l'arbitre a sifflé.
7
Guglielmo Vicario réalise un arrêt fantastique pour repousser la tête de Williot Swedberg (Celta Vigo) sur un centre venu de l'aile.
6
Sander van der Eyck siffle une faute, car Yoel Lago (Celta Vigo) a été trop agressif dans son duel.
5
Javi Rueda (Celta Vigo) a fait une passe en avant, mais l'un des défenseurs a contré le ballon.
1⏱
Le match vient de commencer.
00:02
Enfin les joueurs font leur entrée sur la pelouse ! La Juventus va donner le coup d'envoi.
00:00
L'arbitre du match d'aujourd'hui sera Sander van der Eijk.
00:00
Les compositions de départ des deux équipes sont déjà connues et vous pouvez les consulter dans les détails du match.
00:00
Bonjour et bienvenu pour le suivi textuel de ce match à venir. Nous nous efforcerons de vous faire vivre les actions sur le terrain avec un maximum de précision. Bon match à tous.
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