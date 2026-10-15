Celta Vigo - Juventus : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Europa entre le Celta Vigo et la Juventus débutera le 16 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Celta Vigo : 13. Radu I., 3. Alonso M. (capitaine), 23. Alvarez H., 5. Carreira S., 14. Febas A., 9. Jutglà F., 18. Lago Y., 6. Moriba I., 20. Rodriguez J., 17. Rueda J., 19. Swedberg W.

Remplaçants du Celta Vigo : 28. Antañón A., 31. Arcos A., 10. Aspas I., 1. Bayindir A., 30. Burcio J., 21. Cáceres S., 24. Driesse K., 4. Faye A., 22. Galán J., 16. González J., 35. Milla G., 15. Núñez A.

Entraîneur du Celta Vigo : Giráldez C.

Composition de départ de la Juventus : 25. Vicario G., 17. Alaybegovic K., 20. Cambiaso A., 7. Conceição F., 4. Gatti F., 15. Kalulu P., 6. Kelly L., 8. Koopmeiners T., 22. McKennie W. (capitaine), 29. Sarr P. M., 27. Woltemade N.

Remplaçants de la Juventus : 3. Bremer, 32. Cabal J., 2. Çelik Z., 12. Douglas Luiz, 31. González N., 9. Kolo Muani R., 26. Lucumí J., 33. Neto, 23. Pinsoglio C.

Entraîneur de la Juventus : Spalletti L.