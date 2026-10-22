Celtic – Celta Vigo : compositions et direct commenté

Le match Celtic – Celta Vigo dans le cadre de l'Europa League débutera le 23 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Celtic : 26. Johnston A., 22. Baure M., 51. Donovan K., 11. Duran K., 23. Hassan H., 42. McGregor C. (capitaine), 47. Murray D., 8. Nygren B., 19. Osmand S., 5. Scales L., 63. Tierney K.

Remplaçants du Celtic : 49. Forrest J., 61. Heaney J., 9. Hoge K., 62. Kennedy L., 3. Lotomba J., 33. McArdle S., 14. McCowan L., 21. Oxlade-Chamberlain A., 56. Ralston A., 1. Sinisalo V., 18. Sorensen O., 17. Tunekti S.

Entraîneur du Celtic : O'Neill M.

Composition de départ du Celta Vigo : 13. Radu I., 3. Alonso M., 23. Alvarez H., 10. Aspas I. (capitaine), 30. Burcio H., 21. Caceres S., 5. Carreira S., 14. Febas A., 9. Jutgla F., 20. Rodriguez H., 17. Rueda H.

Remplaçants du Celta Vigo : 28. Antanon A., 31. Arcos A., 1. Bayindir A., 24. Drieuish K., 11. Duran P., 4. Faye A., 22. Galan H., 16. Gonzalez H., 18. Lago Y., 35. Milla G., 6. Moriba I., 19. Swedberg W.

Entraîneur du Celta Vigo : Giráldez C.