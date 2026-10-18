Paris FC - Rennes : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue 1 entre le Paris FC et Rennes débutera le 18 octobre à 20h15 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Paris FC : 1. Trapp K., 17. Kamara A., 31. Chergui S., 42. Coppola D., 10. Kebbal I., 15. Koleosho L., 33. Lees-Melou P. (capitaine), 20. Lopez M., 7. Pagis P., 9. Sinayoko L., 14. Traoré A.

Remplaçants du Paris FC : 11. Krasso J., 23. Matondo R., 3. Mbemba E., 5. Mbou M., 16. Nkambadio O., 6. Otavio, 27. Simon M., 18. Sissoko O., 8. Zabi P.

Entraîneur du Paris FC : Rosenior L.

Composition de départ de Rennes : 30. Samba B. (capitaine), 10. Blas L., 6. Cissé D., 4. Cresswell K., 95. Frankowski P., 9. Leupol E., 14. Reynolds B., 24. Ruault A., 90. Soumaré I., 17. Szymański S., 28. Thomasson A.

Remplaçants de Rennes : 48. Ait Boudlal A., 60. Belazzoug K., 45. Kamara M., 22. Dia B., 12. Mayenda E., 18. Nagida M., 70. Nordin A., 21. Rongier V., 11. Tamari M.

Entraîneur de Rennes : Haise F.