Paris FC - Rennes : compositions et direct commenté

45+5⏱
Bastien Dechepy siffle la fin de la première mi-temps.
45+4⚽2-1
But ! Maxime Lopez (Paris FC) marque dans le but vide sur une passe de Lassine Sinayoko. Score 2-1.
45+2
Ренн бурчак зарбасидан унумли фойдалана олмади, Кевин Трапп (Париж ФК) сакраб тўпни эгаллаб олди.
45+1
Le quatrième arbitre a indiqué 3 minutes de temps additionnel.
44
Le gardien se jette pour détourner la frappe dangereuse d'Hamari Traoré (Paris FC) vers le poteau gauche.
43
Luca Koleosho (Paris FC) tente sa chance de loin, mais sa frappe manque totalement de précision et s'envole largement au-dessus de la barre.
42🟨
Samir Chergui (Paris FC) reçoit un carton jaune.
41
Le ballon est en hauteur et Samir Chergui (Paris FC) ne parvient pas à le contrôler, commettant une main, l'arbitre siffle la faute.
41
Lassin Sinayoko (Paris FC) tente sa chance, mais le ballon passe à côté et sort du terrain.
39
Ludovic Blas (Rennes) décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface, obligeant le gardien à une belle parade.
37✚
Ilan Kebbal (Paris FC) a besoin de soins médicaux, l'arbitre a donc interrompu le match et fait entrer les médecins sur le terrain.
36🟨
Bastien Dechepy avertit Anthony Rouault (Rennes) d'un carton jaune pour une faute.
36🟨
Adrien Thomasson (Rennes) reçoit un carton jaune pour une faute.
32🟨
Carton jaune pour une faute de Guela Doué (Rennes). Bastien Dechepy n'a pas hésité à prendre cette décision.
30🎯
Bastien Dechepy siffle une faute de Pierre Lees-Melou (Paris FC) sur son adversaire. L'arbitre désigne le point de penalty. Rennes obtient un penalty !
29⚽1-1
But ! Esteban Lepaul (Rennes) transforme le penalty d'une superbe frappe dans le coin inférieur gauche, ne laissant aucune chance au gardien Kevin Trapp !
29
Esteban Lepaul (Rennes) se dirige vers le point de penalty.
28🎯
L'arbitre Bastien Dechepy n'a pas changé d'avis après visionnage de la VAR. PENALTY pour Rennes !
28VAR
Attendez ! Le penalty accordé à Rennes pourrait être annulé, car l'arbitre principal va revoir l'action via la VAR. Espérons que cela ne prendra pas trop de temps.
27🎯
Bastien Dechepy siffle une faute de Pierre Lees-Melou (Paris FC) sur son adversaire. L'arbitre désigne le point de penalty. Rennes obtient un penalty !
27
Esteban Lepaul (Rennes) frappe d'une position très favorable à l'extérieur de la surface, mais un défenseur contre le tir au prix d'un superbe retour.
25
Gassama Cissé (Rennes) a tenté sa chance, mais sa frappe a été bien contrée par un défenseur et n'a pas inquiété le gardien.
23🟨
Przemysław Frankowski (Rennes) reçoit un carton jaune pour une faute.
22
Le gardien repousse le tir à ras de terre d'Ilan Kebbal (Paris FC), qui était cadré exactement au milieu.
19
Pierre Lees-Melou (Paris FC) décoche une frappe puissante, mais un défenseur repousse le ballon.
14⚽1-0
Maxime Lopez (Paris FC) reçoit un centre précis de Lassin Sinayoko dans la surface et bat le gardien d'une frappe basse au milieu du but. Il ouvre le score, 1-0.
12
Adama Camara (Paris FC) prend le meilleur de la tête sur le corner. Sa tentative au centre du but est repoussée avec vigilance par Brice Samba.
12
Le Paris FC va tirer un corner.
12
Lassine Sinayoko (Paris FC) récupère le ballon après le corner et tente sa chance, mais un défenseur contre la frappe.
11
Le Paris FC obtient un corner. Ils envoient beaucoup de joueurs dans la surface de réparation.
11
La frappe de Pablo Pagis (Paris FC) de l'extérieur de la surface est passée tout près, un peu de malchance. Superbe arrêt de Brice Samba qui détourne le ballon du coin inférieur droit.
8
Jetons un coup d'œil aux statistiques des fautes commises par les deux équipes — 3:4.
5
Bastien Dechepy n'a pas pu ignorer la faute d'Adama Camara (Paris FC) et a sifflé.
1
Match : Paris FC - Rennes. Score : 0-0. Commentaire : Esteban Lepaul (Rennes) touche le ballon de la main, faute.
1⏱
Le match est sur le point de commencer.
20:21
Le Paris FC donne le coup d'envoi.
20:15
Bastien Dechepy a été désigné arbitre principal du match d'aujourd'hui, et il fera de son mieux pour arbitrer équitablement et éviter les erreurs.
20:15
Maintenant nous connaissons les compositions de départ. Vous pouvez les retrouver dans les détails du match.
20:15
Bienvenue, mesdames et messieurs, à notre direct commenté ! Les compositions d'équipe seront bientôt annoncées, alors installez-vous confortablement et préparez-vous à savourer le match.
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