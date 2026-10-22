Juventus - Rennes : compositions et direct commenté

Le match Juventus - Rennes en Ligue Europa débutera le 22 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de la Juventus : 25. Vicario G., 3. Bremer (capitaine), 20. Cambiaso A., 2. Çelik Z., 12. Douglas Luiz, 4. Gatti F., 6. Kelly L., 9. Kolo Muani R., 8. Koopmeiners T., 22. McKennie W., 27. Woltemade N.

Remplaçants de la Juventus : 17. Alaybegovic K., 13. Boga J., 32. Cabal J., 31. González N., 15. Kalulu P., 26. Lucumí J., 51. Merola A., 33. Neto, 23. Pinsoglio C., 29. Sarr P. M.

Entraîneur de la Juventus : Spalletti L.

Composition de départ de Rennes : 30. Samba B., 48. Ait Boudlal A., 45. Kamara M., 4. Cresswell K., 22. Dia B., 18. Nagida M., 14. Reynolds B., 21. Rongier V. (capitaine), 24. Rouault A., 11. Al-Tamari M., 28. Thomasson A.

Remplaçants de Rennes : 60. Belazzoug K., 10. Blas L., 6. Cissé D., 65. Do Marcolino H., 95. Frankowski P., 16. Lemaitre N., 12. Mayenda E., 26. Merlin Q., 70. Norden A., 5. Oliveira G., 90. Soumaré B., 17. Szymański S.

Entraîneur de Rennes : Haise F.