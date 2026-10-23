Résultats de la 3e journée de Ligue Europa : la Juventus perd des points, Marseille s'incline

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Résultats de la 3e journée de Ligue Europa : la Juventus perd des points, Marseille s'incline

Les rencontres de la 3e journée de la phase de ligue de l'Europa League ont débuté. Le choc intense à Turin ainsi que les performances des leaders ont captivé l'attention des fans dans cette prestigieuse compétition continentale.

À l'Allianz Stadium de Turin, le club italien Juventus a accueilli l'équipe française de Rennes pour un match nul spectaculaire de 2-2. De son côté, le club allemand du Bayer Leverkusen est revenu de Grèce avec une victoire convaincante, s'emparant de la première place du classement.

Choc dramatique à Turin : Juventus — Rennes 2-2

Le match a été ouvert et intense dès les premières minutes :

  • Échange de buts rapides : Zeki Çelik a ouvert le score pour les hôtes dès la 5e minute, mais la star des visiteurs, Mousa Al-Tamari, a rétabli l'équilibre à la 15e minute ;

  • Série de penaltys : À la fin de la première mi-temps, à la 43e minute, Boulaye Dia a transformé un penalty pour donner l'avantage à Rennes. En seconde période, Nick Woltemade a égalisé pour la « Vieille Dame » à la 67e minute sur un penalty ;

  • Compositions : Malgré la présence de stars comme Vicario, Bremer, Koopmeiners et Kolo Muani, les Turinois n'ont pas réussi à s'imposer. Avec ce nul, la Juve reste 4e avec 7 points.

Doublé de Hofmann : le Bayer est leader avec un sans-faute

L'équipe allemande du Bayer Leverkusen s'est imposée sur le terrain de l'OFI Crète en Grèce, inscrivant deux buts sans en concéder :

  • Le show Jonas Hofmann : Le milieu de terrain expérimenté a inscrit un doublé en trompant le gardien adverse aux 35e et 37e minutes ;

  • Leadership absolu : Avec 9 points en 3 matchs, les joueurs de Leverkusen sont seuls en tête du classement général de l'Europa League.

Autres résultats importants de la 3e journée :

  • Sturm Graz — Marseille 1-0

    Un résultat inattendu en Autriche : l'unique but de Diakate à la 13e minute a causé la défaite du club français.

  • Lech Poznań — Sunderland 1-1

    Bien que les Anglais aient ouvert le score rapidement (Tuterov, 2e minute), Bengtsson a égalisé à la 70e minute. Sunderland occupe la 5e place avec 7 points.

Bilan de la journée En Europa League, la lutte pour chaque point dans le haut du classement est extrêmement serrée.

Ligue EuropaJuventusBayer LeverkusenRennesFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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