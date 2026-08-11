Rafael Leão met fin aux rumeurs sur son avenir

L’attaquant portugais de l’AC Milan, Rafael Leão, a vivement réagi aux informations concernant son transfert publiées sur les réseaux sociaux. Ces derniers temps, les spéculations sur un possible départ du joueur s’étaient multipliées dans les médias. Cependant, Goal.com rapporte que le joueur lui-même a mis fin à ces rumeurs et déclaré qu’il concentrait toute son attention uniquement sur ses performances sur le terrain. À ce sujet, Goal.com rapporte ce qui suit.

Comme on le sait, Rafael Leão, cité parmi les joueurs susceptibles d’être placés sur la liste des transferts par la direction, a publié une déclaration spéciale sur son compte Instagram. L’attaquant a souligné qu’il était prêt à donner le meilleur de lui-même à chaque match et à chaque entraînement, sans se laisser distraire par d’autres considérations. Selon lui, l’essentiel aujourd’hui est d’atteindre les objectifs sportifs qui l’attendent.

Agents et fausses informations

Dans sa déclaration, le joueur a également évoqué les informations infondées diffusées par des sources extérieures. Selon lui, de fausses déclarations sont récemment publiées en son nom. Rafael Leão a fermement précisé que seuls sa famille et ses avocats personnels défendaient ses intérêts.

Le joueur a également clairement indiqué qu’aucune autre tierce personne ni organisation n’était autorisée à s’exprimer en son nom. Ces mesures sont considérées comme une étape importante pour prévenir les rumeurs infondées et préserver la stabilité au sein de l’équipe.

La situation à l’AC Milan

Pour l’AC Milan, l’un des clubs leaders de la Serie A italienne, la phase décisive de la saison commence. Dans ce contexte, la position claire de Rafael Leão sur son avenir et son attention exclusivement tournée vers le jeu sont également utiles au staff technique. Les supporters du club espèrent eux aussi voir leur leader rester au sein de l’équipe.

Rafael Leão se prépare actuellement pour les rencontres importantes à venir. Ses performances sur le terrain auront sans aucun doute une importance décisive en fin de saison, non seulement pour l’AC Milan, mais aussi pour la carrière du joueur.