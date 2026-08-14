La direction de Milan tranche sur l’avenir de Rafael Leão

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La direction de Milan tranche sur l’avenir de Rafael Leão

La direction du club italien Milan se prépare à prendre une décision définitive concernant l’avenir de Rafael Leão, l’un des principaux attaquants de l’équipe. Selon Sky Sport, une discussion en face à face aura lieu au début de la nouvelle semaine entre le propriétaire du club, Gerry Cardinale, et le joueur portugais. Cette rencontre sera décisive pour les deux parties et permettra de clarifier définitivement si le joueur restera ou non à Milan, rapporte Goal.com .

La rencontre entre Cardinale et Leão : une étape décisive

Le propriétaire des Rossoneri, Gerry Cardinale, s’est rendu en hélicoptère au centre d’entraînement de Milanello et a pris une décision claire concernant l’avenir sportif de l’équipe. Afin de mettre fin aux déclarations du joueur ces derniers mois et aux diverses rumeurs entourant son avenir, la direction du club exige un dialogue ouvert. Selon Cardinale, la situation doit être totalement clarifiée et aucun compromis n’est possible sur cette question.

Selon La Gazzetta dello Sport, Rafael Leão ne participera pas au match amical contre Manchester United, prévu en Pologne. Cette absence, qui a inquiété les supporters, n’est toutefois pas liée à un transfert, mais à la condition physique du joueur. Malgré cela, son avenir au club reste incertain.

Le prix du transfert et les conditions de son avenir

La direction du club envisage deux scénarios lors de sa rencontre avec Rafael Leão. Si le joueur souhaite quitter l’équipe, une offre officielle répondant aux exigences de Milan et comprise entre 50 et 60 millions d’euros devra être présentée. Dans le cas contraire, il restera chez les Rossoneri, le marché des transferts ne correspondant pas encore à ses attentes.

Si l’attaquant décide de rester au club, sa réintégration complète au sein de l’équipe devra être assurée. Pour cela, la direction du club devra clarifier non seulement sa position, mais aussi ses relations avec ses coéquipiers au sujet des malentendus apparus au cours des quatre derniers mois.

Pour le moment, les plans de l’entraîneur Ruben Amorim et la vision de la direction de Milan convergent. Malgré tout, alors que la préparation d’avant-saison bat son plein, cette rencontre imminente sera déterminante pour l’ambiance interne de l’équipe et ses prochains matchs.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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