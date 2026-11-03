Claque à Bergame : l'Atalanta s'incline 0-3 à domicile face à Parme

Le dernier match clôturant la 10e journée de Serie A s'est soldé par un résultat sensationnel et inattendu pour les supporters à Bergame. L'Atalanta, qui recevait Parme, n'a opposé aucune résistance et a subi une lourde défaite 0-3.

Grâce aux erreurs défensives grossières des locaux et à l'efficacité redoutable des visiteurs, Parme a décroché trois points précieux pour s'éloigner de la zone rouge.

Chronique du match : le but de Fabbian, un autogoal et le coup de grâce de Lontani

La rencontre ne s'est pas déroulée selon les plans des locaux, mais sous le contrôle total des visiteurs :

Fabbian ouvre le score (41e minute) : En fin de première mi-temps, les assauts répétés de Parme ont porté leurs fruits : Fabbian a trompé Carnesecchi, ouvrant le score — 0-1 ;

Douche froide en début de seconde période (47e minute) : Après la pause, l'Atalanta a tenté de réagir, mais l'autogoal malheureux du défenseur Davide Zappacosta a ruiné les espoirs des Bergamasques — 0-2 ;

Le coup de grâce de Lontani (58e minute) : Ayant pris l'ascendant psychologique, les visiteurs ont scellé le sort du match dès la 58e minute : Lontani a inscrit le troisième but, alourdissant le score — 0-3.

Situation au classement

Grâce à cette victoire cruciale, Parme porte son total de points à 8 points et remonte à la 15e place du classement.

L'Atalanta, qui s'est inclinée lourdement devant son public, reste à 11 points à la 13e place, manquant l'occasion de se rapprocher du haut du tableau.

Feuille de match officielle

Serie A, 10e journée

Atalanta — Parme 0-3

Buts : Fabbian 41e, Zappacosta 47e (csc), Lontani 58e.

Compositions :