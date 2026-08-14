Côme envisage le transfert de l’attaquant de Chelsea Liam Delap

Le club italien de Côme se montre très actif sur le marché des transferts afin de renforcer son attaque avant la prochaine saison. Selon les informations de Goal.com, l’équipe, après l’enlisement des négociations pour le transfert de Moise Kean, a été contrainte de se tourner principalement vers l’attaquant de Chelsea Liam Delap. À ce sujet, Goal.com rapporte .

La direction de cette ambitieuse équipe italienne considère comme prioritaire le recrutement d’un buteur expérimenté avant une saison qui s’annonce difficile. Face aux difficultés imprévues apparues sur le marché des transferts, le directeur sportif du club s’est mis à la recherche de solutions alternatives.

Les plans pour renforcer l’attaque

Pour rester compétitive dans le dernier tiers du terrain, l’équipe a besoin d’un attaquant de qualité. Le joueur de Chelsea Liam Delap fait partie des jeunes avants qui ont attiré l’attention de Côme grâce à ses qualités physiques et à son expérience du haut niveau.

Les négociations entre les deux parties se trouvent actuellement à un stade préliminaire. Les dirigeants du club évaluent attentivement la possibilité de formuler une offre officielle ainsi que la faisabilité réelle du transfert.

Options tactiques et profondeur de l’effectif

Sur le plan tactique, l’arrivée d’un avant-centre mobile et puissant sur le plan physique offrirait des options supplémentaires au staff technique. Un joueur capable de déclencher le pressing depuis la ligne offensive répond pleinement aux exigences du football moderne.

La profondeur de l’effectif sera essentielle pour réussir les compétitions nationales et relever les autres défis durant la saison. Maintenir un niveau de jeu constant et instaurer une saine concurrence pour les places de titulaire restent parmi les principaux objectifs du club.