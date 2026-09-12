«2 buts en une minute et un triplé» : la Fiorentina offre un spectacle de 6 buts à Venise

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«2 buts en une minute et un triplé» : la Fiorentina offre un spectacle de 6 buts à Venise

Lors de la 4e journée de Serie A, les spectateurs ont assisté à un véritable festival de buts et à une confrontation intense. La Fiorentina, qui connaît un début de saison difficile, s'est déplacée sur le terrain de Venise, lanterne rouge du championnat. Dans ce match crucial pour les deux équipes, les fans ont vu pas moins de 6 buts. Grâce à la performance fantastique du jeune prodige Franco Mastantuono, les Florentins ont décroché une victoire convaincante 4-2. Auteur d'un doublé en une minute et d'un triplé au final, Mastantuono est devenu le héros absolu de la rencontre. Comment David De Gea a-t-il gardé ses cages, comment la Fiorentina a-t-elle renversé le score et pourquoi Venise reste-t-elle sans le moindre point ?

Début intense : le coup de Venise et l'explosion de 60 secondes de Mastantuono !

La rencontre a débuté sous une forte pression des hôtes et s'est rapidement transformée en pluie de buts :

  • Frappe surprise d'Adams : À la 22e minute, l'attaquant de Venise, Adams, a trompé le gardien florentin David De Gea pour ouvrir le score et donner l'avantage aux locaux (1-0) ;

  • 29e minute — l'égalisation : Menée au score, la Fiorentina a intensifié ses offensives et a rétabli l'équilibre grâce à une action précise de Franco Mastantuono (1-1) ;

  • 30e minute — un doublé en une minute : Avant même que les locaux ne reprennent leurs esprits, Mastantuono a marqué à nouveau 60 secondes plus tard, inscrivant un doublé et portant le score à 1-2 ;

  • Contrôle de la première mi-temps : Refroidie, Venise a dû subir le pressing intense des Florentins jusqu'à la pause.

Le récital de la seconde période : le but de Mateo et le triplé final !

En seconde période, la supériorité tactique de la Fiorentina et sa ligne d'attaque étoilée ont scellé le sort du match :

  • Le sang-froid de Mateo : À la 66e minute, Mateo a marqué le troisième but des Florentins, creusant l'écart (1-3) ;

  • 84e minute — triplé de Mastantuono : Au point culminant du match, le héros de la soirée Franco Mastantuono a montré toute l'étendue de son talent en inscrivant son troisième but, validant ainsi son premier triplé en Serie A (1-4) ;

  • Le but de consolation d'Eno : Bien qu'Eno ait réduit l'écart pour les locaux à la 87e minute, cela n'a pas pu sauver Venise d'une lourde défaite (2-4).

Situation au classement : la Fiorentina remonte, Venise reste au fond !

Cette victoire a eu un impact sérieux sur le destin des deux équipes cette saison :

  • Remontée à la 15e place : En remportant ces 3 points précieux, la Fiorentina célèbre sa première victoire de la saison, remonte à la 15e place et entame sa sortie de crise ;

  • Le réveil d'un effectif étoilé : Avec des joueurs de haut niveau comme De Gea dans les buts, Drăgușin en défense et Fagioli au milieu, le potentiel offensif de l'équipe commence à se libérer ;

  • La tragédie des zéro point pour Venise : Après 4 journées sans le moindre point, Venise reste bloqué à la 20e place, devenant le principal candidat à la relégation.

Ce triplé spectaculaire de Franco Mastantuono annonce l'éclosion d'une nouvelle star en Serie A et redonne une confiance immense à la Fiorentina pour les prochains défis.

Selon vous, la performance éclatante et le triplé de Franco Mastantuono permettront-ils à la Fiorentina de revenir dans le haut du tableau de Serie A ? Les deux buts encaissés par la défense menée par David De Gea ne sont-ils pas un signal inquiétant pour l'équipe ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse de ce thriller riche en buts du football italien !

FiorentinaВенецияФранко МастантуоноА Серия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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