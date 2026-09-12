Franco Mastantuono bat le record de Lionel Messi

Le jeune talent prêté par le Real Madrid, Franco Mastantuono, est devenu le plus jeune joueur argentin à inscrire un triplé dans l'un des cinq grands championnats européens. Il a marqué trois buts pour la Fiorentina lors du match contre Venezia en Serie A, établissant un résultat historique et battant le record de son compatriote Lionel Messi. Cette victoire a offert à la Fiorentina ses premiers points de la saison. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, la rencontre avait bien commencé pour les locaux. Akor Adams a ouvert le score pour Venezia à la 22e minute, sur une passe décisive du milieu de terrain américain Gianluca Busio. C'est alors que le show Franco Mastantuono a commencé : le jeune joueur a fait trembler les filets adverses à trois reprises, scellant ainsi le sort du match.

Record historique et détails du match

Franco Mastantuono a brillamment lancé sa saison en Serie A avec ce triplé. Il a établi ce record à seulement 19 ans et 28 jours. Il est précisé qu'il est exactement 231 jours plus jeune que Lionel Messi lors de son premier triplé avec le FC Barcelone contre le Real Madrid en mars 2007.

Le talentueux milieu offensif a renversé le score au milieu de la première mi-temps en marquant deux buts en seulement une minute et trente-huit secondes. À six minutes de la fin, il a inscrit son troisième but, complétant son triplé. Ce succès fait également de lui le plus jeune joueur de l'histoire de la Fiorentina à inscrire plusieurs buts dans un même match.

Une étoile au futur brillant

Cette performance éclatante prouve que le joueur, considéré comme l'une des plus grandes étoiles montantes du football mondial, retrouve sa forme optimale. Franco Mastantuono avait fait ses débuts professionnels avec River Plate à seulement 16 ans. À l'été 2025, le Real Madrid a remporté la course face au Paris Saint-Germain pour signer le joueur avec un contrat de six ans.

Par ailleurs, le joueur est devenu le plus jeune à porter le maillot de l'équipe nationale d'Argentine ce même mois. La victoire 4-2 contre Venezia permet à la Fiorentina de remonter à la 15e place du classement de Serie A. Cette victoire importante à l'extérieur donnera sans aucun doute un élan supplémentaire pour les prochains matchs de l'équipe.