Como prépare le transfert de Liam Delap, l’attaquant de Chelsea

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Como prépare le transfert de Liam Delap, l’attaquant de Chelsea

Le club italien de Como, dirigé par l’entraîneur Cesc Fàbregas, intensifie ses contacts avec Chelsea sur le marché des transferts. Selon Goal.com, après le transfert de Trevoh Chalobah, le technicien espagnol souhaite désormais recruter l’attaquant Liam Delap, qui ne parvient pas à s’imposer chez les Blues. Goal.com rapporte .

Rappelons que la semaine dernière, Fàbregas avait fait venir en Italie le défenseur Trevoh Chalobah, son ancien joueur. Selon cet accord, dont le montant initial s’élevait à 30 millions de livres sterling, le défenseur de 27 ans, formé à l’académie de Chelsea, a signé un contrat de cinq ans avec le club de Serie A.

Le plan pour renforcer l’attaque

Après avoir renforcé sa défense, la direction de Como cherche désormais à améliorer son secteur offensif. Cesc Fàbregas souhaite recruter le jeune attaquant prometteur Liam Delap. Pour le joueur de 23 ans, le club londonien réclame 40 millions de livres sterling. Si le transfert aboutit, Chelsea pourrait réaliser une plus-value nette de 10 millions de livres sterling.

Cependant, ce transfert se heurte à plusieurs obstacles importants. Selon TalkSPORT, Liam Delap préfère poursuivre sa carrière en Premier League, malgré la possibilité de disputer la Ligue des champions. Nottingham Forest s’intéresse également au joueur et a rejoint la course à sa signature.

Les aspects financiers et sportifs du transfert

La direction de Chelsea subit la pression de se séparer de ses joueurs excédentaires et de réduire son effectif d’ici à la fin septembre. Le club est donc prêt à vendre le joueur. Les débuts de Liam Delap la saison dernière ont été peu convaincants en raison de blessures, et il n’a inscrit qu’un seul but en Premier League. Cependant, ses performances en prêt à Ipswich Town et ses 12 buts ont montré qu’il conservait tout son potentiel.

L’avenir du joueur sera également déterminant pour sa carrière internationale. Bien qu’il n’ait pas encore été appelé en équipe d’Angleterre, il est aussi éligible pour représenter la République d’Irlande grâce à son père, Rory Delap. Les prochains jours montreront comment la détermination et les offres financières de Como influenceront l’issue de ce transfert.

ComoChelseaCesc FàbregasLiam DelapSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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