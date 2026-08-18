Trevoh Chalobah explique pourquoi il a quitté Chelsea pour Como

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Trevoh Chalobah explique pourquoi il a quitté Chelsea pour Como

Le défenseur Trevoh Chalobah a révélé pourquoi il avait quitté le club anglais de Chelsea pour rejoindre l’équipe italienne de Como. Dans une interview accordée à BBC Sport, le joueur a souligné que, malgré l’intérêt du champion en titre, l’Inter, la discussion personnelle avec l’entraîneur Cesc Fàbregas et les grandes ambitions du club avaient été déterminantes dans sa décision. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Le transfert s’est conclu pour 30 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter des bonus. Ainsi, le joueur de 27 ans a mis fin à une aventure de 20 ans à Chelsea, où il évoluait depuis l’âge de 9 ans. Bien qu’il n’ait pas régulièrement été titulaire sous les ordres de différents entraîneurs chez les Londoniens, Chalobah a reconnu que la trajectoire du nouveau projet et le rôle de leader qui lui serait confié l’avaient inspiré.

L’influence de Cesc Fàbregas et le refus de l’Inter

Durant le mercato, le champion d’Italie, l’Inter, souhaitait ardemment recruter le joueur. Cependant, Chalobah a compris que le projet de Como lui offrirait une occasion unique de laisser son empreinte. Selon le défenseur, son entretien avec l’entraîneur Cesc Fàbregas a été décisif.

« Fàbregas a joué un rôle immense dans cette décision. Il m’a expliqué sa vision du club, comment je pouvais m’intégrer à cette équipe et comment je pouvais l’aider grâce à mon expérience, mes qualités physiques et mes capacités de leadership », — a déclaré le joueur. Il a ajouté que cette décision n’avait pas été prise du jour au lendemain et que tous les risques avaient été soigneusement étudiés.

Les adieux à Chelsea et la fierté

Rejoindre le projet de Como n’a pas été facile pour le joueur anglais. Il a disputé 151 matchs avec Chelsea, toutes compétitions confondues, après avoir gravi les échelons de l’académie jusqu’à l’équipe première. Le défenseur, qui a remporté des trophées avec le club, notamment la Coupe du monde des clubs de la FIFA, a déclaré être reconnaissant pour chaque journée passée chez les Londoniens.

« Quelles que soient les circonstances, j’ai toujours voulu jouer pour Chelsea. Je suis reconnaissant pour chaque difficulté et chaque trophée. Je suis arrivé ici comme un jeune garçon et j’en repars en homme », — a-t-il reconnu. Chalobah a précisé qu’il continuerait à soutenir son ancien club tout au long de la saison et que le drapeau bleu flotterait toujours fièrement.

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Jahongir Tursunov
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