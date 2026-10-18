Juventus – Lazio : compositions et direct commenté

La rencontre de Serie A italienne entre la Juventus et la Lazio débutera le 18 octobre à 23h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de la Juventus : 25. Vicario G., 15. Kalulu P., 3. Bremer (capitaine), 26. Lucumi J., 2. Çelik Z., 12. Douglas Luiz, 29. Sarr P. M., 31. González N., 22. McKennie W., 17. Alaybegovic K., 9. Kolo Muani R.

Remplaçants de la Juventus : 13. Boga J., 32. Cabal J., 20. Cambiaso A., 7. Conceição F., 4. Gatti F., 6. Kelly L., 8. Koopmeiners T., 33. Neto, 23. Pinsoglio C., 24. Rugani D., 27. Woltemade N., 11. Zhegrova E.

Composition de départ de la Lazio : 35. Mandas C., 15. Floriani R., 37. Šutalo J., 25. Provstgaard O., 17. Tavares N., 16. Frattesi D., 21. Belayan R., 24. Taylor K., 11. Isaksen G., 14. Noslin T., 10. Zaccagni M. (capitaine).

Remplaçants de la Lazio : 32. Cataldi D., 7. Dele-Bashiru F., 5. Duxi D., 71. Farcas V., 29. Lazzari M., 2. Leite D., 40. Motta E., 23. Pedraza A., 3. Pellegrini Lu., 9. Pinamonti A., 28. Przyborek A., 47. Renzetti D., 63. Serra F.

Entraîneur de la Lazio : Gattuso G.