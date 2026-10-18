Juventus – Lazio : compositions et direct commenté

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Juventus – Lazio : compositions et direct commenté

La rencontre de Serie A italienne entre la Juventus et la Lazio débutera le 18 octobre à 23h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de la Juventus : 25. Vicario G., 15. Kalulu P., 3. Bremer (capitaine), 26. Lucumi J., 2. Çelik Z., 12. Douglas Luiz, 29. Sarr P. M., 31. González N., 22. McKennie W., 17. Alaybegovic K., 9. Kolo Muani R.

Remplaçants de la Juventus : 13. Boga J., 32. Cabal J., 20. Cambiaso A., 7. Conceição F., 4. Gatti F., 6. Kelly L., 8. Koopmeiners T., 33. Neto, 23. Pinsoglio C., 24. Rugani D., 27. Woltemade N., 11. Zhegrova E.

Composition de départ de la Lazio : 35. Mandas C., 15. Floriani R., 37. Šutalo J., 25. Provstgaard O., 17. Tavares N., 16. Frattesi D., 21. Belayan R., 24. Taylor K., 11. Isaksen G., 14. Noslin T., 10. Zaccagni M. (capitaine).

Remplaçants de la Lazio : 32. Cataldi D., 7. Dele-Bashiru F., 5. Duxi D., 71. Farcas V., 29. Lazzari M., 2. Leite D., 40. Motta E., 23. Pedraza A., 3. Pellegrini Lu., 9. Pinamonti A., 28. Przyborek A., 47. Renzetti D., 63. Serra F.

Entraîneur de la Lazio : Gattuso G.

En direct EN DIRECT
16
Le corner tiré par Douglas Luiz (Juventus) a été repoussé par les défenseurs.
15
Zeki Çelik (Juventus) tente de progresser, mais un adversaire dégage le ballon. La Juventus va obtenir un corner.
13
Juventus - Lazio. Score : 0-0. Douglas Luiz (Juventus) a joué le corner rapidement par une passe courte.
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Randal Kolo Muani (Juventus) rate une belle occasion, son centre dans la surface est bloqué par les défenseurs. L'arbitre siffle, Juventus va obtenir un corner.
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Nicolas Gonzalez (Juventus) gâche une énorme occasion ! Il a reçu une passe précise dans la surface de réparation et a adressé un tir rasant au milieu du but. Cependant, son tir manquait de puissance et le gardien s'est facilement emparé du ballon.
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Kenneth Taylor (Lazio) trouve de l'espace et centre depuis l'aile dans la surface, mais la passe manquait de précision pour inquiéter la défense adverse. Le sortie de but est accordée à la Juventus.
8
Tijjani Noslin (Lazio) a entamé un raid solitaire, mais un défenseur l'a stoppé, empêchant une situation dangereuse.
7
Un bon dégagement du défenseur signifie que la Juventus ne tire rien de ce corner.
6
Pierre Kalulu (Juventus) adresse un centre dangereux dans la surface, mais les défenseurs repoussent le ballon. Le ballon sort des limites du terrain et l'assistant indique un corner. Corner pour la Juventus.
5
Kerim Alajbegovic (Juventus) décoche une frappe puissante au centre du but, obligeant Christos Mandas à un arrêt étonnamment difficile.
4
Gustav Isaksen (Lazio) a sprinté vers le but, mais un défenseur est revenu à temps pour tacler le ballon. Le sortie de but pour la Juventus.
3
Action chaude ! Nuno Tavares (Lazio) envoie le ballon dans la surface, mais Guglielmo Vicario intervient à temps pour écarter le danger.
1
Le match vient de commencer.
23:51
Enfin les joueurs font leur entrée sur la pelouse ! C'est la Lazio qui engagera.
23:51
Davide Massa a été désigné comme arbitre principal pour le match d'aujourd'hui.
23:51
Dans les détails du match, vous pouvez consulter les compositions des équipes avant le coup d'envoi.
23:51
Bienvenue, mesdames et messieurs, dans notre direct textuel ! Les compositions d'équipe seront annoncées d'ici peu, alors installez-vous confortablement et préparez-vous à savourer le match.
JuventusLazioSerie AFootballItalie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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