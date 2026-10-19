«Sensation» en Serie A : la Lazio humilie la Juventus à l'extérieur et rattrape l'Inter

Le choc de la 7e journée de Serie A italienne s'est terminé par un véritable choc inattendu pour les supporters réunis à l'Allianz Stadium de Turin. À domicile, le club de la Lazio accueillant la Juventus a encaissé 3 buts sans réponse, s'inclinant sur un score sévère de 0-3.

Les Romains, dirigés par Gennaro Gattuso, ont fait preuve d'une grande discipline, de contre-attaques froides et d'une efficacité parfaite à l'extérieur pour sécuriser 3 points précieux.

Les buts des Romains dans les deux mi-temps

Tout au long de la rencontre, les visiteurs ont gardé le contrôle du jeu, brisant la défense adverse avec des attaques planifiées :

Provstgaard ouvre le score : À la 37e minute, le joueur de la Lazio, Provstgaard, a profité d'un espace dans la défense pour tromper Vicario — 0-1 ;

La contre-attaque d'Isaksen : En seconde période, alors que la « Vieille Dame » se projetait vers l'avant pour égaliser, Gustav Isaksen a porté le score à 0-2 à la 66e minute ;

Le coup de grâce de Dele-Bashiru : Entré en jeu, Dele-Bashiru a mis fin aux espoirs turinois à la 89e minute, scellant le score final à 0-3.

Feuille de match

Serie A. 7e journée

Juventus — Lazio 0-3

18 octobre, Allianz Stadium.

Buts: Provstgaard (37), Isaksen (66), Dele-Bashiru (89).

Avertissements : Taylor (41), Zaccagni (48).

Juventus : Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí, McKennie, Sarr (Boga, 87), Luiz (Conceição, 67), Çelik (Cambiaso, 74), González (Zhegrova, 67), Alaybegovic (Woltemade, 46), Kolo Muani.

Lazio : Mandas, Florian, Šutalo, Provstgaard, Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor (Dele-Bashiru, 69), Isaksen (Lazzari, 79), Noslin (Pinamonti, 69), Zaccagni (Pedrasa, 86).

Classement : La Lazio dans la course au titre, la Juventusà la 8e place

Ce triomphe a intensifié le suspense pour le titre de champion d'Italie :