L'équipe de Gattuso bat Parme à Rome et prend la tête de la Serie A

Dans le cadre de la 8e journée de Serie A italienne, le club romain de Lazio a accueilli Parme et, au terme d'un match intense, a remporté une victoire cruciale sur le score de 2-1. Les Romains, dirigés par Gennaro Gattuso, ont assuré 3 points précieux grâce à des buts inscrits en seconde période, s'emparant ainsi seuls de la tête du classement.

Moments décisifs et but contre son camp

La rencontre s'est déroulée sous la domination totale des hôtes :

Frappe précise de Taylor :

Bien que le score soit resté vierge en première période, les Romains ont accentué la pression après la pause. À la 51e minute, Taylor a ouvert le score (1-0) ; L'erreur de Diego Carlos :

Sept minutes plus tard, à la 58e minute, le défenseur de Parme Diego Carlos a marqué contre son camp, portant le score à 2-0 ; Réponse dans les derniers instants :

Vers la fin du match, précisément à la 90+5e minute, le joueur visiteur Lontani a réduit l'écart, mais cela n'a pas influé sur le résultat final (2-1). Situation au classement

Ce succès renforce considérablement la position du club romain dans la course au titre :

La Lazio en tête :

Les protégés de Gennaro Gattuso portent leur total à 22 points et grimpent à la 1ère place du classement de Serie A ; La situation de Parme :

Avec seulement 4 points, les visiteurs restent dans la zone rouge, à la 19e place. Feuille de match : Serie A. 8e journée

Lazio — Parme 2-1

Buts :

Taylor 51, Diego Carlos 58 (csc) — Lontani 90+5.