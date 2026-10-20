11 matchs, 11 buts : Mbappé se livre sur son éclat au Real et ses douloureuses désillusions

Le club Real Madrid et l'attaquant de l'équipe nationale de France Kylian Mbappé s'est confié sur son long parcours dans le football de haut niveau, ses expériences personnelles et sa philosophie.

L'une des plus grandes stars du football mondial a attiré l'attention des fans et des experts en évaluant son parcours dans une interview accordée au prestigieux magazine Onze Mondial en donnant une note maximale à sa carrière.

« 10 sur 10 ! » : Pourquoi Mbappé a-t-il donné cette note ?

La star française a souligné que ce ne sont pas les chiffres bruts qui priment dans l'évaluation de sa carrière, mais l'expérience inestimable acquise :

Note maximale : « Comment j'évalue ma carrière ? 10 sur 10 ! C'est un chemin qui a été vraiment riche en grands succès et en défaites douloureuses ;

Les trophées ne sont pas l'essentiel : J'ai gagné suffisamment de trophées dans ma carrière, et j'en ai aussi perdu beaucoup. Beaucoup pensent que c'est le plus important, mais les buts et les trophées ne sont pas mes seuls objectifs dans la vie ;

11 années loin d'être ennuyeuses : Au cours de mes 10-11 années de carrière dans le football, je n'ai pas connu une seule saison ennuyeuse. Je n'ai jamais rien pris pour acquis. Il y a eu de grands sommets et des chutes douloureuses, mais j'ai ressenti chaque expérience pleinement et j'ai tout donné », a déclaré l'attaquant français.

Un début fantastique à Madrid et l'attente du Ballon d'Or

Cette saison, l'attaquant de 27 ans affiche une forme étincelante sous le maillot du « club royal » et s'est déjà imposé comme un véritable leader :

Statistiques phénoménales cette saison : Kylian a réussi à marquer 11 buts et à délivrer 2 passes décisives en 11 matchs officiels disputés avec le Real ;

Favori pour le Ballon d'Or : Grâce à ses performances prolifiques, Mbappé est considéré comme l'un des principaux prétendants au Ballon d'Or qui sera décerné lors de la prestigieuse cérémonie du 26 octobre.

Les propos audacieux de Mbappé et ses actions décisives sur le terrain prouvent qu'il n'est pas seulement l'un des meilleurs buteurs du monde, mais un leader ayant atteint une maturité absolue.