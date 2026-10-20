11 matchs, 11 buts : Mbappé se livre sur son éclat au Real et ses douloureuses désillusions

·66·Sport
11 matchs, 11 buts : Mbappé se livre sur son éclat au Real et ses douloureuses désillusions

Le club Real Madrid et l'attaquant de l'équipe nationale de France Kylian Mbappé s'est confié sur son long parcours dans le football de haut niveau, ses expériences personnelles et sa philosophie.

L'une des plus grandes stars du football mondial a attiré l'attention des fans et des experts en évaluant son parcours dans une interview accordée au prestigieux magazine Onze Mondial en donnant une note maximale à sa carrière.

« 10 sur 10 ! » : Pourquoi Mbappé a-t-il donné cette note ?

La star française a souligné que ce ne sont pas les chiffres bruts qui priment dans l'évaluation de sa carrière, mais l'expérience inestimable acquise :

  • Note maximale : « Comment j'évalue ma carrière ? 10 sur 10 ! C'est un chemin qui a été vraiment riche en grands succès et en défaites douloureuses ;

  • Les trophées ne sont pas l'essentiel : J'ai gagné suffisamment de trophées dans ma carrière, et j'en ai aussi perdu beaucoup. Beaucoup pensent que c'est le plus important, mais les buts et les trophées ne sont pas mes seuls objectifs dans la vie ;

  • 11 années loin d'être ennuyeuses : Au cours de mes 10-11 années de carrière dans le football, je n'ai pas connu une seule saison ennuyeuse. Je n'ai jamais rien pris pour acquis. Il y a eu de grands sommets et des chutes douloureuses, mais j'ai ressenti chaque expérience pleinement et j'ai tout donné », a déclaré l'attaquant français.

Un début fantastique à Madrid et l'attente du Ballon d'Or

Cette saison, l'attaquant de 27 ans affiche une forme étincelante sous le maillot du « club royal » et s'est déjà imposé comme un véritable leader :

  • Statistiques phénoménales cette saison : Kylian a réussi à marquer 11 buts et à délivrer 2 passes décisives en 11 matchs officiels disputés avec le Real ;

  • Favori pour le Ballon d'Or : Grâce à ses performances prolifiques, Mbappé est considéré comme l'un des principaux prétendants au Ballon d'Or qui sera décerné lors de la prestigieuse cérémonie du 26 octobre.

Les propos audacieux de Mbappé et ses actions décisives sur le terrain prouvent qu'il n'est pas seulement l'un des meilleurs buteurs du monde, mais un leader ayant atteint une maturité absolue.

Kylian MbappéReal MadridBallon d'OrÉquipe de FranceFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Kylian Mbappé sommé de ne plus parler du Ballon d'OrKylian Mbappé sommé de ne plus parler du Ballon d'Or22 septembre 23:37«Un grand avenir l'attend !» : Kylian Mbappé s'exprime ouvertement sur Lamine Yamal«Un grand avenir l'attend !» : Kylian Mbappé s'exprime ouvertement sur Lamine Yamal17 septembre 20:33Diego Simeone choisit Lionel Messi pour le Ballon d'Or 2026Diego Simeone choisit Lionel Messi pour le Ballon d'Or 202615 septembre 23:20Jorge Mendes désigne Lamine Yamal comme le meilleur joueur du mondeJorge Mendes désigne Lamine Yamal comme le meilleur joueur du monde15 septembre 11:15Lamine Yamal affiche ses ambitions pour le Ballon d'Or 2026Lamine Yamal affiche ses ambitions pour le Ballon d'Or 202614 septembre 13:17Tournant inattendu dans la course au Ballon d'Or : le classement selon The AthleticTournant inattendu dans la course au Ballon d'Or : le classement selon The Athletic9 septembre 21:49
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs