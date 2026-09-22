L'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid, Kylian Mbappé, fait l'objet de vives critiques en raison de ses ambitions personnelles. Le champion du monde et ancien footballeur Frank Leboeuf a conseillé à la star, dans une interview accordée à GOAL, de cesser de parler ouvertement du Ballon d'Or. Selon l'expert, de telles déclarations prouvent que le joueur privilégie les résultats individuels aux intérêts collectifs, donnant ainsi raison à ses détracteurs. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Kylian Mbappé a enregistré des résultats de haut niveau sur le plan individuel ces dernières saisons. La saison dernière, sous les couleurs du Real Madrid, il a inscrit 42 buts, remportant le titre de meilleur buteur de la Liga. Il a également établi des records historiques avec l'équipe de France, devenant le meilleur buteur de l'histoire de son pays avec 66 réalisations, tout en battant des records lors des Coupes du Monde.

Le manque de trophées collectifs

Cependant, malgré ses exploits personnels, Mbappé peine à remporter des trophées collectifs. Sa position dans le processus de vote pour le Ballon d'Or 2026 devrait décliner, car des concurrents comme Harry Kane, Rodri, Lamine Yamal et Khvicha Kvaratskhelia sont considérés comme les principaux favoris. Le fait que l'attaquant de 27 ans proclame publiquement qu'il mérite le titre de meilleur joueur du monde suscite le mécontentement de beaucoup.

Frank Leboeuf souligne que Mbappé donne l'impression que chaque action sur le terrain est faite pour lui-même. L'ancien joueur a comparé cela à Raphinha, qui réalise des performances exceptionnelles avec Barcelone, notant que chaque mouvement du joueur catalan sert exclusivement l'intérêt de l'équipe.

Comparaison avec Raphinha

Selon ixbt.com et GOAL, personne ne dirait que Raphinha est un meilleur numéro neuf que Kylian Mbappé, car le Brésilien joue à ce poste pour la première fois. Mbappé, quant à lui, évolue en pointe depuis près de dix ans. Malgré cela, Raphinha se distingue cette saison avec 14 buts, en se concentrant davantage sur le jeu collectif.

Alors que le Real Madrid traverse une période difficile et peine à gagner, les déclarations de Mbappé sur le Ballon d'Or compliquent encore davantage la saison. Les experts conseillent à l'attaquant d'arrêter de penser aux récompenses individuelles et de se concentrer d'abord sur les victoires avec son club.