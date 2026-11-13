Une victoire héroïque et intense : l'Italie terrasse la France à domicile

L'un des chocs les plus attendus et intenses de la 5e journée de la Ligue des nations de l'UEFA s'est déroulé sur la péninsule italienne. Recevant l'équipe de France sur son terrain, l'Italie a offert aux supporters le match intense espéré en battant son adversaire sur le score de 3:1 renforçant ainsi sa position de leader dans le groupe.

Le but rapide de la France et la superbe remontée des Italiens

Les visiteurs ont entamé la rencontre avec détermination et le jeune talent Michael Olise a ouvert le score dès la 10e minute (0:1), donnant un avantage psychologique aux Français.

Cependant, les Italiens se sont rapidement repris après ce coup dur et ont intensifié leurs attaques :

26e minute : Francesco Esposito a trouvé le chemin des filets pour égaliser (1:1).

63e minute : Entré en jeu en seconde période, le milieu de terrain Davide Frattesi a profité de son occasion pour donner l'avantage à l'Italie (2:1).

75e minute : Frattesi a transformé un penalty pour sceller le sort du match, signant un doublé (3:1).

Statistiques et détails du match Informations Score final Italie — France 3:1 Buteurs Francesco Esposito (26), Davide Frattesi (63, 75 s.p.) — Michael Olise (10) Classement du groupe L'Italie est 1ère avec 13 points, la France occupe la 2e place Avertissements F. Esposito (39), Bastoni (71) — Jacquet (13)

Compositions d'équipe

Italie : Gianluigi Donnarumma, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Michael Kayode, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaghi (Federico Dimarco, 62), Giorgio Scalvini, Sandro Tonali, Davide Frattesi (Moussa Doumbia, 73), Francesco Esposito (Antonio Vergara, 62), Pio Esposito.

France : Mike Maignan, Ethan Jacquet, Dayot Upamecano, Bradley Barcola (Noah Croupi, 77), Malo Gusto (Saël Kumbedi, 76), Da Cunha, Désiré Doué (Mayulu, 77), Michael Olise, Adrien Rabiot, Adrien Truffert (Souleymane Diouf, 77), Rayan Cherki (Eduardo Camavinga, 82).

Ainsi, après cette victoire, les Italiens augmentent leur capital points et consolident leur première place dans le groupe.

Selon vous, la grande forme actuelle de l'équipe d'Italie leur permettra-t-elle de devenir les favoris pour le titre en Ligue des nations de l'UEFA ? Donnez votre avis dans les commentaires !