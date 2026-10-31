Résultats officiels du vote : comment Harry Kane a remporté le Ballon d'Or

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Résultats officiels du vote : comment Harry Kane a remporté le Ballon d'Or

Considéré comme la distinction individuelle la plus prestigieuse du football mondial, le « Ballon d'Or » a dévoilé les résultats officiels du vote des journalistes internationaux ainsi que le décompte précis des points. Selon ces résultats, la prestigieuse récompense revient au buteur du Bayern Munich et de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane.Dans un sondage auquel ont participé 100 journalistes sportifs de premier plan à travers le monde, l'attaquant anglais a récolté

1055 points devançant de peu son plus proche poursuivant, la star du Real Madrid Kylian Mbappé (1027 points). La troisième marche du podium est occupée par le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal (881 points). Top 10 : Classement complet des votes pour le Ballon d'Or

Le top 10 établi par le choix des journalistes se présente comme suit :

1. Harry Kane

  • (Angleterre, Bayern Munich) — 1055 points (Vainqueur) ; 2. Kylian Mbappé

  • (France, Real Madrid) — 1027 points ; 3. Lamine Yamal(Espagne, FC Barcelone) —

  • 881 points ; 4. Rodri (Espagne, Manchester City) —726 points ;

  • 5. Lionel Messi (Argentine, Inter Miami) — 612 points ;6. Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie, PSG) —541 points ;

  • 7. Ousmane Dembélé (France, PSG) — 418 points ;8. Erling Haaland

  • (Norvège, Manchester City) — 378 points ; 9. Michael Olise(France, Bayern Munich) —

  • 296 points ; 10. Fabián Ruiz (Espagne, PSG) —201 points.

  • Analyse du vote : L'écart décisif de 28 points Les chiffres publiés montrent à quel point le résultat final a été serré :Compétition intense :L'écart entre Harry Kane et Kylian Mbappé n'était que de 28 points.C'est l'un des écarts les plus minimes de ces dernières années ;

  • La pression de la jeune génération : La présence de Lamine Yamal(18 ans) dans le top 3 avec 881 points prouve que la nouvelle génération a pris le pouvoir ;

  • Légendes et hégémonie parisienne : Lionel Messi conserve la 5e place malgré son départ aux États-Unis. Le PSG place trois joueurs (Kvaratskhelia, Dembélé, Ruiz) dans le top 10. Pour Kane, cette victoire est le sommet de sa carrière et une reconnaissance historique attendue depuis longtemps.

Ballon d'OrHarry KaneKylian MbappéLamine YamalFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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