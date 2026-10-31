Résultats officiels du vote : comment Harry Kane a remporté le Ballon d'Or

Considéré comme la distinction individuelle la plus prestigieuse du football mondial, le « Ballon d'Or » a dévoilé les résultats officiels du vote des journalistes internationaux ainsi que le décompte précis des points. Selon ces résultats, la prestigieuse récompense revient au buteur du Bayern Munich et de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane.Dans un sondage auquel ont participé 100 journalistes sportifs de premier plan à travers le monde, l'attaquant anglais a récolté

1055 points devançant de peu son plus proche poursuivant, la star du Real Madrid Kylian Mbappé (1027 points). La troisième marche du podium est occupée par le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal (881 points). Top 10 : Classement complet des votes pour le Ballon d'Or

Le top 10 établi par le choix des journalistes se présente comme suit :

1. Harry Kane