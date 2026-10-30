Un journaliste néerlandais révèle les pressions et les secrets derrière le Ballon d'Or

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Un journaliste néerlandais révèle les pressions et les secrets derrière le Ballon d'Or

Considéré comme la récompense individuelle la plus prestigieuse du monde du football, le « Ballon d'Or » a vu des détails inattendus et des pressions en coulisses être révélés suite à la cérémonie de remise des prix. Après la soirée solennelle qui s'est tenue le lundi 26 octobre, un journaliste néerlandais renommé, ayant directement participé au processus de vote, a fait une déclaration ouverte sur les pressions qu'il a subies et sur ses choix.

Cette confession, publiée par le média « Madrid Zone », a suscité un grand émoi et de nombreux débats au sein de la communauté mondiale du football.

« Offre d'interview exclusive » : comment les votants ont-ils été pressés ?

Selon l'expert néerlandais, à l'approche de la date limite du scrutin, des tentatives manifestes d'influencer les journalistes votants ont été observées par divers moyens :

  • L'intervention des agences de relations publiques : « À mesure que le processus de vote approchait, la pression est devenue excessive. Ils ont essayé de changer l'opinion des journalistes par divers moyens et méthodes », déclare-t-il ;

  • L'offre autour de Harry Kane : Le journaliste a cité comme exemple une approche inhabituelle faite par les représentants du buteur anglais : « Par exemple, j'ai personnellement reçu une lettre de l'équipe de relations publiques de Harry Kane. Ils m'ont demandé si j'étais intéressé par l'organisation d'une grande interview exclusive avec l'attaquant ». Il était clair que de telles offres étaient faites dans le but de gagner la faveur des journalistes à la veille du vote.

Les choix du journaliste : Mbappé, Lamine Yamal et Rodri

Le spécialiste néerlandais a également clarifié les critères selon lesquels il a réparti ses votes :

  • Kylian Mbappé à la première place : « Mbappé est entré dans l'histoire lors de la Coupe du monde, c'est pourquoi il était le plus méritant et le meilleur pour moi » ;

  • Le débat entre Lamine Yamal et Rodri : Bien que l'expert ait hautement salué le jeu phénoménal de la jeune star du « FC Barcelone » Lamine Yamal ces derniers mois, il a souligné que le milieu de terrain Rodri avait fait preuve d'une supériorité et d'un leadership encore plus grands dans les compétitions majeures à l'échelle mondiale.

Les organisateurs admettent : une différence minime entre Kane et Mbappé

Une fois le lauréat officiellement annoncé, les organisateurs de l'événement ont révélé des données inattendues sur la dynamique du vote :

  • L'avance de la star française : Le comité d'organisation a admis qu'une très grande partie du processus de dépouillement des votes a vu Kylian Mbappé mener en toute confiance ;

  • Une avance minimale : Ce n'est qu'au dernier stade que Harry Kane a réussi à dépasser Mbappé avec une différence de points minimale pour remporter le trophée.

Cette déclaration ouverte du journaliste néerlandais a prouvé une fois de plus la forte influence des grandes campagnes médiatiques et de relations publiques autour du prix de football le plus prestigieux au monde.

Ballon d'OrKylian MbappéHarry KaneRodriFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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