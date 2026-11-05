Remontada sensationnelle à Istanbul : Fenerbahçe terrasse Liverpool 3-2

Dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions, un véritable drame footballistique et une sensation ont eu lieu au stade Şükrü Saracoğlu d'Istanbul. Liverpool, l'un des favoris de la compétition, s'est incliné 2-3 lors d'un match intense riche en 5 buts face au club turc de Fenerbahçe.

Les hôtes ont fait preuve d'un caractère héroïque, revenant deux fois au score pour finalement sceller une remontada historique face aux Merseysiders.

Une lutte acharnée dans les deux mi-temps : Chronologie du match

Le match a débuté sur un rythme élevé et avec un esprit offensif dès les premières minutes :

Le but rapide de Nyoni et la réponse de Greenwood : À la 25e minute, le jeune talent de Liverpool, Trey Nyoni, a ouvert le score. Cependant, 4 minutes plus tard, à la 29e minute, Mason Greenwood a rétabli l'équilibre — 1-1 ;

Le but d'Isak et la nouvelle réponse de Brown : À la 69e minute, Alexander Isak, entré en jeu, a redonné l'avantage aux Merseysiders (1-2). Mais à la 73e minute, le défenseur de Fenerbahçe, Archie Brown, a marqué un but crucial pour égaliser à nouveau ;

79e minute : Le but de la victoire par Vedat Muriqi : L'attaquant expérimenté Vedat Muriqi, entré en cours de jeu, a trouvé le chemin des filets à la 79e minute, inscrivant le but décisif qui a fait trembler le stade — 3-2.

Feuille de match et compositions :

Compétition : Ligue des champions de l'UEFA, 4e journée ;

Score : Fenerbahçe (Turquie) — Liverpool (Angleterre) — 3-2 ;

Buts : Greenwood (29), Brown (73), Muriqi (79) — Nyoni (25), Isak (69) ;

Fenerbahçe : Ederson, Semedo (Müldür, 75), Škriniar, Pepra, Brown, Guendouzi, Kanté, Yüksek, Greenwood (Aydın, 89), Kahveci, Lukaku (Muriqi, 63) ;

Liverpool : Alisson, Gomez (Wirtz, 66), Jaké, van Dijk, Tsimikas (Kerkez, 76), Mac Allister, Nyoni, Muñoz (Isak, 66), Szoboszlai, Ngumoa (Gakpo, 66), Barcola.

Changements majeurs au classement

Après cette victoire importante, Fenerbahçe porte son total à 5 points et se hisse à la 19e place du classement général, prenant un avantage crucial dans la lutte pour les places en play-offs.

Liverpool, qui subit sa première défaite, reste à la 5e place avec 9 points, mais voit le risque de perdre des points augmenter avant les prochaines journées.