Sabah bat le Slavia en LDC, le Sporting s'impose en France

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Sabah bat le Slavia en LDC, le Sporting s'impose en France

Europe en Ligue des champions La 2e journée a débuté. Dans ce tour de la compétition, le club azerbaïdjanais Sabah a accueilli le club de Prague Slavia sur son terrain, s'imposant 2-0 et écrivant une nouvelle page de l'histoire du club.

Le milieu de terrain ouzbek Umarali Rakhmonaliyev a disputé l'intégralité de la rencontre avec l'équipe de Bakou, du coup d'envoi au coup de sifflet final, contribuant grandement à cette victoire historique.

Dans une autre rencontre intéressante de la journée, le club de Lisbonne Sporting a battu l'équipe de Lens en France avec deux buts d'écart.

Sabah — Slavia : Le succès historique des joueurs de Bakou

Sabah n'a laissé aucune chance à son adversaire lors du match organisé devant ses supporters :

  • Buts décisifs : En début de seconde période, à la 49e minute, Parris a ouvert le score, puis vers la fin du match, à la 88e minute, Mikels a marqué le deuxième but, scellant le résultat final (2-0) ;

  • La performance solide de Rakhmonaliyev : Le milieu de terrain ouzbek a été très actif au milieu de terrain pendant 90 minutes, assurant une liaison solide entre la défense et l'attaque de son équipe ;

  • Composition de Sabah : Pokatilov, Zedadka, Solvet (Dashdamirov, 72), Makafi, Puxach, Lepinicha, Umarali Rakhmonaliyev, Parris (Mbina, 73), Keyroz, Simich (Haybullayev, 86), Mikels ;

  • Composition du Slavia : Markovich, Holes (Suleyman, 62), Nguessan (Kubiak, 75), Zima, Sturm, Sadilek, Moses, Vlchek, Provod, Ayaosi, Chory.

Lens — Sporting : Les Lisboètes ont montré un jeu solide à l'extérieur

Lors du match disputé en France, les Portugais ont pris le dessus sur les hôtes :

  • Score du match : 0:2 ;

  • Buteurs : À la 22e minute, Suarez a ouvert le score rapidement, et à la 74e minute, Doumbia a inscrit le deuxième but, confirmant la victoire du Sporting ;

  • Composition de Lens : Risser, Baydu, Ganiu, Antonio, Abdelhamid, Cuisance, Haïdara, Udol, Thomasson, Kadile, Ivanovic ;

  • Composition du Sporting : Pereira, Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo, Altimira, Simoes, Catamo, Doumbia, Irankunda, Suarez.

Après ces victoires, le Sabah et le Sporting ont amélioré leur position au classement de la compétition.

SabahSlaviaSportingLensLigue des Champions
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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