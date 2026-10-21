Rakhmonaliyev titulaire contre le Borussia, drame à la 90e minute à Istanbul

Les deux premières rencontres de la 3e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League ont pris fin.

Les matchs disputés à Bakou et à Istanbul ont offert aux fans une intensité réelle, des buts rapides et des scénarios dramatiques jusqu'aux dernières minutes. En particulier, la titularisation d'un joueur ouzbek face à un géant allemand à Bakou a attiré l'attention des supporters locaux.

Test à Bakou : Rakhmonaliyev a joué 81 minutes contre le Borussia Dortmund

Dans la capitale azerbaïdjanaise, l'équipe locale Sabah a accueilli le club renommé allemand Borussia Dortmund. La rencontre s'est soldée par une courte victoire des visiteurs sur le score de 2-1 :

Rakhmonaliyev dans le onze de départ : Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Umarali Rakhmonaliyev, a débuté la rencontre en tant que titulaire et a été actif au milieu de terrain jusqu'à la 81e minute avant d'être remplacé ;

Doublé de Guirassy : Côté Dortmund, Serhou Guirassy a marqué deux buts aux 10e et 53e minutes, assurant la victoire de son équipe ;

Le seul but de Sabah : Bien que McCarthy ait égalisé pour les hôtes à la 39e minute, cela n'a pas suffi aux Azerbaïdjanais pour obtenir un point.

Douleur à la 90e minute à Istanbul : Fenerbahçe laisse échapper la victoire

Le club turc Fenerbahçe a accueilli le club pragois Slavia et a signé un match nul disputé sur le score de 2-2 :

Début tonitruant des Stambouliotes : Les hôtes ont commencé le match de manière impressionnante — Aydin à la 4e minute et Mason Greenwood à la 11e minute ont rapidement porté le score à 2-0 ;

Volonté tchèque et but tardif : Le Slavia a répliqué par Provod à la 15e minute. Alors que le sort du match semblait scellé, Kachar a égalisé à la 90e minute (2-2), privant l'équipe turque d'une victoire importante.

Résumé des matchs :

Sabah — Borussia Dortmund 1-2 Buts : McCarthy (39) — Guirassy (10, 53 doublé).

Fenerbahçe — Slavia 2-2 Buts : Aydin (4), Greenwood (11) — Provod (15), Kachar (90).

Une telle intensité dès les premiers matchs annonce une 3e journée de Ligue des champions encore plus disputée et sans compromis.