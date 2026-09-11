Une nouvelle page de l'histoire du football ouzbek s'est écrite sur la scène légendaire de la Ligue des champions de l'UEFA : le stade d'Old Trafford. Le milieu de terrain de 23 ans, qui a fait ses débuts dans la compétition la plus prestigieuse d'Europe avec le club azerbaïdjanais du Sabah, Umarali Rakhmonaliev a accordé une interview exclusive au célèbre journaliste sportif Aleksandr Shmurnov après le match difficile contreManchester United (0-4). Devenu le 7e footballeur ouzbek de l'histoire à jouer en LDC en débutant face à un géant anglais, le jeune talent a reconnu courageusement ses lacunes malgré la lourde défaite et a trouvé la force de viser les futures victoires. Quel était le rapport de force à Old Trafford, selon Rakhmonaliev, sur quel aspect les stars de MU ont-elles dominé, et quel élan cette épreuve difficile donnera-t-elle au futur du sport ouzbek ?

La dure réalité du «Théâtre des Rêves»

La 1ère journée de LDC a été un véritable baptême du feu pour le Sabah et Rakhmonaliev :

Débuts historiques : Le premier match du club azerbaïdjanais et du milieu de terrain ouzbek de 23 ans dans le tournoi le plus prestigieux d'Europe a commencé directement dans le temple du football anglais : Old Trafford ;

La leçon du 0-4 : Manchester Uniteda enregistré une large victoire grâce à son expérience et sa classe supérieure ;

Une lutte organisationnelle digne : Malgré un résultat difficile, le Sabah ne s'est pas effondré sur le terrain, cherchant à maintenir un rythme élevé et une discipline tactique ;

Différence de classe : La capacité de l'adversaire à transformer en but la moindre déconcentration a scellé le sort du match.

«Comment tout a commencé ?» : Le chemin des terrains boueux à la scène de la LDC

L'ascension d'Umarali jusqu'à ce point historique est le fruit d'un travail acharné et de patience :

Du leadership en équipe de jeunes : Champion d'Asie avec l'équipe nationale de jeunes d'Ouzbékistan et ayant montré du caractère parmi ses pairs, Rakhmonaliev est devenu un légionnaire étape par étape ;

L'Ouzbek numéro 7 : Suivant les traces de légendes comme Maksim Shatskikh, Mirjalol Qosimov et Ja’far Irismetov, il a eu l'honneur d'être le 7e Ouzbek à fouler les pelouses de la LDC ;

L'honneur du football ouzbek : Avant le match, lorsqu'on lui a rappelé ce fait historique, Umarali a ressenti profondément que la réputation de toute une école nationale de football reposait sur ses épaules.

La déclaration courageuse à Shmurnov

À la fin de la rencontre, le jeune joueur n'a pas caché la défaite derrière des excuses et a analysé la situation avec le calme propre aux professionnels :

«Tout s'est joué en quelques secondes» : Rakhmonaliev a admis ouvertement que son équipe n'avait pas mal joué, mais qu'au football de haut niveau, le moindre retard d'une seconde se paie cash ;

Le désir de montrer la croissance du football ouzbek : «J'ai essayé de montrer la progression du football ouzbek et de tout donner pour que mon équipe obtienne un bon résultat», a-t-il exprimé avec émotion ;

Un moral d'acier : Malgré le score lourd, il a souligné qu'il ne s'agissait pas d'un abattement, mais d'une leçon inestimable pour les grands retours futurs.

«Sur le plan du jeu, nous n'avons pas paru ridicules. Le rythme était bon. Tout s'est joué en quelques secondes. Si nous analysons les buts encaissés, nous avons été en retard de quelques secondes par moments et l'adversaire a montré sa classe. On m'a dit avant le match que j'étais le 7e Ouzbek à jouer en LDC. J'ai tout donné. C'est le football, nous avons acquis de l'expérience. Nous apprendrons grâce à de tels matchs et, à l'avenir, nous résisterons dignement aux plus forts», a déclaré Umarali Rakhmonaliev.

Jalon historique et nouvelle étape

Les vrais héros sont forgés par les défaites. Les 71 minutes de combat héroïque contre un superclub comme Manchester United et l'expérience internationale acquise rendront Umarali Rakhmonaliev, 23 ans, encore plus fort. Le plus important est que le jeune milieu de terrain a montré qu'il n'a pas peur des grandes scènes, qu'il accepte la réalité en face et qu'il est prêt à tirer des conclusions de ses erreurs. Devant lui, les prochains matchs brûlants de la LDC et les rencontres décisives avec l'équipe nationale l'attendent.

Selon vous, cette expérience acquise par Umarali Rakhmonaliev contre Manchester United l'aidera-t-elle à rejoindre les cinq grands championnats européens dans les prochaines années ? Comment évaluez-vous les propos courageux de notre 7e footballeur ouzbek en LDC après la défaite ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cet article sur le nouveau héros du sport ouzbek avec tous les fans de football !