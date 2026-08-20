Les premiers matchs des barrages de la Ligue des champions ont débuté sur un rythme intense, avec des duels acharnés. Le club azerbaïdjanais Sabah, qui affrontait le Hapoël Beer-Sheva d’Israël sur terrain neutre en Roumanie, s’est incliné 1-2. L’Ouzbek Comment s’est déroulée la rencontre à laquelle a participé le milieu de terrain ouzbek Umarali Rahmonaliyev ?

But rapide et avantage perdu

Le Sabah a entamé la rencontre avec des attaques incisives et a ouvert le score dès la 6e minute grâce à une frappe précise de Shimich. Mais les Israéliens ont pris l’initiative et réalisé une remontée en inscrivant deux buts, en fin de première période puis dans les dernières minutes du second acte :

« Le milieu de terrain de l’équipe nationale d’Ouzbékistan, Umarali Rahmonaliyev, a débuté la rencontre dans le onze du Sabah et s’est montré actif et solide dans l’axe pendant les 90 minutes. »

Qualifications de la Ligue des champions : faits marquants des barrages

Indicateur Hapoël Beer-Sheva (Israël) Sabah (Azerbaïdjan) Score final 2 1 Buteurs Est (43’), Zlatanovich (79’) Shimich (6’) Légionnaire ouzbek — Umarali Rahmonaliyev (90 minutes) Lieu du match Roumanie (terrain neutre) — Date du match retour 25 août, ville de Bakou —

Le match retour décisif se jouera à Bakou

Malgré cette courte défaite à l’extérieur, le club azerbaïdjanais conserve de bonnes chances d’accéder à la phase principale de la Ligue des champions. Le match retour entre les deux équipes aura lieu le 25 août à Bakou, où l’équipe de Rahmonaliyev tentera de renverser la situation devant ses supporters.

Selon vous, Umarali Rahmonaliyev et le Sabah peuvent-ils renverser la situation à Bakou et se qualifier pour la phase principale de la Ligue des champions ?

Partagez votre avis dans les commentaires et relayez immédiatement cette actualité importante sur notre légionnaire auprès des passionnés de football !