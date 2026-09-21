«Choc en Turquie» : Le promu de division inférieure bat Beşiktaş et prend la tête du classement !

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«Choc en Turquie» : Le promu de division inférieure bat Beşiktaş et prend la tête du classement !

La 6e journée de la Süper Lig turque a offert l'une des plus grandes sensations de l'année dans le football européen. Le modeste Amedspor, promu de la division inférieure la saison dernière et tombeur de Başakşehir (5-0) lors de la journée précédente, a cette fois terrassé l'un des géants historiques du pays, Beşiktaş, sur le score de 3-2.

Grâce aux buts d'Orban, Saba et Soyalp, l'équipe a atteint 13 points et, grâce à une meilleure différence de buts et aux critères de départage, a pris seule la tête du championnat turc, devançant le champion en titre, Galatasaray (13 points). Dans un autre match disputé à Istanbul, Fenerbahçe a réalisé un festival offensif inédit en infligeant un 8-0 à Eyüpspor : l'attaquant Vedat Muriqi a signé un quadruplé, tandis que Mason Greenwood a inscrit un doublé et délivré une passe décisive.

Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce parcours phénoménal d'Amedspor, pourquoi les géants d'Istanbul sont-ils si vulnérables, et la victoire 8-0 de Fenerbahçe peut-elle les relancer dans la course au titre ?

« Leadership sensationnel et festival de 8-0 » : Chronique de la 6e journée

Les faits marquants de la 6e journée sensationnelle de la Süper Lig :

  • Nouvel exploit d'Amedspor : En deux journées, Başakşehir (5-0) et Beşiktaş (3-2) ont été battus, permettant au promu de s'emparer de la 1ère place du classement ;

  • La réponse tardive de Vlahović et Kökçü : Beşiktaş a tenté de sauver les meubles grâce à Dušan Vlahović (55e) et Orkun Kökçü (90+8e, s.p.), mais a fini par s'incliner à cause d'erreurs défensives grossières ;

  • Le quadruplé de Muriqi : L'attaquant de Fenerbahçe, Vedat Muriqi, a marqué aux 7e, 21e, 47e et 55e minutes, devenant le héros de la semaine ;

  • Le récital de Mason Greenwood : La star anglaise a ouvert le score sur penalty dès la 4e minute, a signé un doublé à la 80e et a offert une passe décisive à ses coéquipiers ;

  • Les frappes de Guendouzi et Kahveci : Côté stambouliote, Matteo Guendouzi (38e) et İrfan Can Kahveci (45+1e) ont également inscrit leur nom au tableau d'affichage.

Süper Lig turque 6e journée : Rapport des matchs et classement

Comparaison statistique des chocs de la journée et classement des leaders :

Indicateurs et critères

Amedspor — Beşiktaş (3-2)

Fenerbahçe — Eyüpspor (8-0)

Résultat du match

3-2 (Sensation)

8-0 (Déroute)

Buteurs

Orban 13e, Saba 22e, Soyalp 59e — Vlahović 55e, Kökçü 90+8e (s.p.)

Muriqi 7e, 21e, 47e, 55e (quadruplé) ; Greenwood 4e (s.p.), 80e ; Guendouzi 38e ; Kahveci 45+1e

Position au classement

Amedspor — 1ère place (13 points), Beşiktaş — 3e place (12 points)

Fenerbahçe — 6e place (10 points), Eyüpspor — 18e place (3 points)

Héros principaux

Orban, Saba (Duo offensif)

Vedat Muriqi (4 buts), Mason Greenwood (2 buts + 1 passe décisive)

Intrigue principale du classement

Amedspor devance Galatasaray (13 points) à la différence de buts

L'écart avec les leaders est réduit à 3 points

Analyse sportive internationale : Experts À propos du « phénomène Amedspor »

Conclusions principales des commentateurs et experts du football turc :

  • Le conte de fées de Leicester City se répète-t-il ? : Le fait qu'une équipe au budget modeste, tout juste promue, batte deux géants consécutivement pour atteindre le sommet est perçu comme un nouveau miracle du football européen ;

  • Crise défensive à Beşiktaş : Malgré la présence de stars comme Vlahović et Kökçü, le désordre dans la ligne arrière a coûté cher à l'équipe ;

  • Le potentiel offensif de Fenerbahçe : Marquer 8 buts et la complémentarité éclatante du duo Greenwood-Muriqi prouvent que les Stambouliotes sont toujours de sérieux prétendants au titre ;

  • La fin de l'inégalité dans le championnat turc : Le fait que les trois géants traditionnels d'Istanbul perdent désormais facilement des points face à des clubs ambitieux venus de province montre que le niveau et la compétitivité de la ligue ont considérablement augmenté.

Ce leadership historique d'Amedspor a provoqué une révolution dans le football turc et prouve que cette saison sera riche en drames inattendus.

Selon vous, le promu Amedspor peut-il conserver sa place de leader et devenir le nouveau champion de Turquie, ou Galatasaray et Fenerbahçe reprendront-ils bientôt leur dû ? Comment évaluez-vous la victoire 8-0 de Fenerbahçe ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse des moments forts de la Süper Lig avec tous les passionnés de football !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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