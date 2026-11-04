Grand retour à Istanbul : un nouvel entraîneur nommé au Fenerbahçe

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Grand retour à Istanbul : un nouvel entraîneur nommé au Fenerbahçe

L'un des géants de la Süper Lig turque, le Fenerbahçe, a annoncé la décision attendue concernant la direction de l'équipe. Le club stambouliote a officiellement nommé Emre Belözoğlu, ancien capitaine emblématique et technicien reconnu, au poste d'entraîneur principal.

Dans un communiqué publié par le service de presse du club, cette décision a été saluée comme un symbole de loyauté sincère envers les supporters et la direction.

« Bienvenue à la maison ! » : Communiqué officiel du club

Le club stambouliote a exprimé sa confiance envers son ancien leader avec un profond respect :

  • Loyauté et responsabilité : « Servir ces couleurs est un sentiment de loyauté et d'appartenance sincère qui ne s'estompe jamais avec les années. Emre Belözoğlu, qui a fait partie de ce grand club en tant que joueur sur le terrain, puis en tant qu'entraîneur, revient maintenant au Fenerbahçe en tant qu'entraîneur principal pour se dévouer au succès de l'équipe », indique le communiqué du club ;

  • Un grand honneur : Le communiqué salue également le retour de l'entraîneur en ces termes : « Porter cet emblème est une fierté, et le servir est une responsabilité. Bienvenue à la maison, Emre Belözoğlu ! »

La riche expérience de Belözoğlu : de directeur à entraîneur principal

Le technicien turc de 46 ans a déjà accumulé une expérience significative dans le domaine du coaching au sein du championnat local :

  • Son parcours précédent au Fenerbahçe : Emre Belözoğlu a travaillé comme directeur sportif au sein du club entre 2020 et 2021, et a également dirigé l'équipe en tant qu'entraîneur intérimaire lors d'une période complexe ;

  • Parcours d'entraîneur en Süper Lig : En tant qu'entraîneur indépendant, il a acquis de l'expérience en dirigeant les clubs de İstanbul Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor et Kasımpaşa.

Le retour d'Emre Belözoğlu est attendu pour marquer une nouvelle ère et donner un élan psychologique fort au Fenerbahçe dans la course au titre.

FenerbahçeEmre BelözoğluSüper LigFootballTurquie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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