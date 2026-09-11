La plus prestigieuse scène du football européen, la Ligue des champions, a offert aux fans une véritable fête, des remontadas incroyables et des moments historiques pour le sport ouzbek dès la première journée. Les regards de milliers de nos compatriotes étaient tournés vers le « Théâtre des Rêves », le stade d'Old Trafford : le milieu de terrain de notre équipe nationale, Umarali Rahmonaliyev titulaire avec le club azerbaïdjanais de Sabah, a affronté le géant anglais Manchester Unitedpendant 71 minutes de combat héroïque. Pendant ce temps, à Munich, le Bayern a écrasé les Norvégiens 5-0, le débutant de la compétition, Como, a renversé le puissant RB Leipzig 4-1 de manière incroyable, et Lens a arraché la victoire à Prague avec un but à la 90+3e minute. Alors, comment Rahmonaliyev a-t-il joué face aux stars anglaises, quel miracle le débutant Como a-t-il réalisé et qui ont été les héros de cette soirée ?

Triomphe et chute : résultats fracassants au démarrage de la LDC

Les matchs décisifs de la 1ère journée ont suscité une vague d'émotions immenses sur les terrains européens :

Différence de niveau à Old Trafford : Manchester Uniteda marqué 4 buts sans réponse contre Sabah devant ses supporters (Cunha 27e, Fernandes 42e, Sesko 45e, Martinez 68e) ;

Le réveil de la machine bavaroise : Le géant munichois n'a laissé aucune chance à Bodø/Glimt (5-0) — Musiala (47e), Kane (61e), Davies (77e) et un doublé de Michael Olise (83e, 90+2e) ont démontré la puissance allemande ;

La sensation du débutant Como : L'équipe de Cesc Fàbregas est devenue le héros de la journée en battant le favori de la Bundesliga, Leipzig, 4-1 sur son terrain (Baturina 15e, Douvikas 38e, Diao 54e, Perrone 90+1e — Maksimovic 58e) ;

Super-drame à la 90+3e minute pour Lens : En République tchèque, contre le Slavia, les Français ont marqué deux fois aux 90+1e et 90+3e minutes pour s'imposer 2-3 (Sturm 51e, 88e — Sotoca 75e, Thauvin 90+1e, Aguilar 90+3e).

« Comment tout a commencé ? » : Le parcours difficile de Rahmonaliyev vers Old Trafford

Pour Umarali Rahmonaliyev, pur produit du football ouzbek, cette soirée n'était pas qu'un simple match de compétition, mais le sommet d'années de travail acharné :

Des terrains locaux aux sommets européens : Champion d'Asie avec les équipes de jeunes d'Ouzbékistan et capitaine exemplaire, son talent a attiré l'attention des clubs étrangers grâce à sa ténacité ;

Leadership à Sabah : Passé par le championnat d'Azerbaïdjan pour atteindre les scènes européennes, le milieu de terrain a rapidement gagné la confiance des entraîneurs et est devenu la pièce maîtresse du parcours historique du club en coupe d'Europe ;

Le test face aux grands : Lorsque le tirage au sort a opposé Sabah à Manchester United, beaucoup étaient sceptiques, mais la titularisation d'Umarali a prouvé le grand respect porté à son talent.

Volonté inébranlable : combat courageux contre les stars

Malgré un score difficile pour les visiteurs, un véritable héroïsme sportif et du courage ont été démontrés sur le terrain :

Duel face à Fernandes et Tielemans : Rahmonaliyev a livré une bataille sans merci au milieu de terrain contre les stars mondiales Bruno Fernandes, Tielemans et Mainoo, organisant le pressing et participant activement aux transitions offensives de son équipe ;

71 minutes de ténacité : Umarali a fait preuve d'une grande activité physique jusqu'à son remplacement par Haybullayev à la 71e minute, dépensant toute son énergie pour contrer la pression offensive adverse ;

Différence d'effectifs : Alors que MU alignait des stars valant des centaines de millions d'euros comme Lammens, Yoro, Martinez, Cunha et Sesko, les joueurs de Sabah tels que Pokatilov, McCarthy, Dashdamirov, Rahmonaliyev et Simic ont défendu leur honneur jusqu'à la dernière seconde.

« Jouer dans de grands stades contre de grandes équipes est le tournant le plus important dans la vie de tout jeune footballeur. De tels matchs forgent le caractère et permettent de passer à un niveau supérieur », ont souligné les commentateurs internationaux.

Performance historique et nouveau cap pour le sport ouzbek

La présence d'Umarali Rahmonaliyev sur la pelouse d'Old Trafford dans le tableau principal de la LDC n'est pas seulement une nouvelle page de sa carrière, mais un événement rare pour le football ouzbek moderne. De nombreux fans reconnaissent que voir un joueur ouzbek titulaire dans l'une des écoles de football mondiales renforce la confiance dans le potentiel et l'avenir de notre football national. Indépendamment du résultat, une telle expérience sera précieuse pour le joueur lors des prochains matchs importants de l'équipe nationale.

Selon vous, le fait qu'Umarali Rahmonaliyev ait affronté un géant comme Manchester United lui ouvrira-t-il les portes des championnats du TOP 5 européen ? La victoire sensationnelle de Como 4-1 est-elle le signe de l'émergence d'une nouvelle équipe « surprise » dans la compétition ? Laissez vos avis en commentaires et partagez l'analyse du match historique du joueur ouzbek avec tous les passionnés de football !