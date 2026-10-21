Lille — Galatasaray : compositions et direct commenté

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Lille — Galatasaray : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre Lille et Galatasaray débutera le 21 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Lille : 1. Ozer B., 4. Alexsandro, 21. André B. (capitaine), 7. Bakwa D., 6. Bentaleb N., 35. Diaoun S., 38. Goffi M., 10. Haraldsson H., 17. Mukau N., 3. Ngoy N., 24. Verdonk K.

Remplaçants de Lille : 26. Kosse I., 12. Gill O., 9. Giroud O., 14. Kergor M., 23. Nianzou T., 19. Onal B., 15. Perraud R., 28. Perrin G., 50. Sajus T., 2. Srdanovic L.

Entraîneur de Lille : Ancelotti C.

Composition de départ de Galatasaray : 1. Cakir U., 11. Akgun Y., 42. Bardakci A. (capitaine), 83. Batrakov A., 8. Gabriel Sara, 4. Jakobs I., 45. Osimhen V., 7. Sallai R., 6. Sanchez D., 34. Torreira L., 53. Yilmaz B.

Remplaçants de Galatasaray : 3. Bitshiabu E., 17. Elmali E., 21. Gul D., 20. Gundogan I., 19. Guvenc G., 99. Lemina M., 73. Luz B., 74. Nhaga R., 10. Sane L., 90. Singo W., 18. Ugochukwu L., 24. Yilmaz J.

Entraîneur de Galatasaray : Buruk O.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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