Super-transfert à Manchester City : accord trouvé avec Ayyoub Bouaddi

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Super-transfert à Manchester City : accord trouvé avec Ayyoub Bouaddi

Le «Manchester City» est très proche de recruter le milieu de terrain du « Lille », le talentueux Ayyoub Bouaddi. L’information a été révélée par le célèbre insider et journaliste sportif Fabrizio Romano.

L’équipe d’Enzo Maresca est en tête de la course pour s’attacher les services de ce jeune joueur considéré comme l’un des plus grands talents de la nouvelle génération.

Accord personnel et contrat jusqu’en 2031

Selon les informations de la source :

  • Les « Citizens » ont trouvé un accord complet avec le milieu de terrain marocain de 18 ans sur les conditions de son contrat personnel.

  • Les clubs négocient actuellement les derniers détails concernant le montant définitif du transfert et les modalités de paiement.

  • Ayyoub Bouaddi devrait signer avec le club mancunien jusqu’à l’été 2031 un contrat de longue durée.

Statistiques à Lille et brillante performance à la Coupe du monde 2026

Malgré son très jeune âge, Ayyoub Bouaddi possède déjà une solide expérience au plus haut niveau.

Il a disputé avec l’équipe première du « Lille » 96 rencontres officielles et délivré 4 passes décisives.

Le milieu de terrain est également devenu l’une des figures majeures de la sélection marocaine à la Coupe du monde 2026 . Il a débuté les 5 matchs de la compétition et a attiré l’attention des grands clubs grâce à son jeu fiable et consistant.

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Manchester CityAyyoub BouaddiLilleFabrizio RomanoMaroc
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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