Au moment où le Real Madrid boucle le transfert de Rodri, le vice-champion d'Angleterre, Manchester City, est tout proche de réaliser l'un des plus grands investissements pour l'avenir. Les Skyblues ont fait un grand pas en avant dans les négociations pour le transfert du prodige de 18 ans du LOSC, Ayyoub Bouaddi.

Zamin.uz , s'appuyant sur le média influent Sky Sports, rapporte les détails de ce transfert sensationnel et la manière dont Arsenal a été battu.

1. Arsenal distancé : City est le favori de la course au transfert !

Selon les dernières informations, l'équipe d' Enso Maresca a réussi à devancer son principal rival, Arsenal, dans la lutte pour Ayyoub Bouaddi. Jusqu'à présent, les Gunners étaient considérés comme les grands favoris de ce dossier.

Cependant, alors que l'équipe de Mikel Arteta donnait la priorité au recrutement de Bruno Guimarães, la direction de Manchester Cityen a profité pour prendre l'initiative et intensifier les discussions avec le club français.

2. Accord personnel prêt, mais les discussions sur le prix se poursuivent

Le futur directeur sportif de Manchester City, Hugo Viana, et le président de Lille, Olivier Létang, sont en contact régulier concernant ce transfert.

Bien que Lille ait rejeté plusieurs offres orales du club anglais jusqu'à présent, le joueur lui-même est prêt à s'installer à l'Etihad Stadium. Selon les rapports, Bouaddi a trouvé un accord total avec Manchester City sur les conditions d'un contrat de longue durée valable jusqu'en 2031 .

Le plus grand obstacle reste actuellement le montant du transfert. Les deux parties ne sont pas encore parvenues à un compromis :

Exigence de Lille : 100 millions d'euros.

Offre de Manchester City : ~90 millions d'euros bonus compris.

3. Qui est Ayyoub Bouaddi et pourquoi est-il évalué à 100 millions d'euros ?

Le milieu de terrain de 18 ans est l'un des jeunes les plus talentueux du football moderne. Il a attiré l'attention des scouts du monde entier en réalisant des performances exceptionnelles avec l'équipe nationale du Maroc lors de la récente Coupe du monde 2026.

Ses statistiques avec l'équipe première de Lille sont également impressionnantes :

Nombre de matchs : 96 (toutes compétitions confondues).

Efficacité : 4 passes décisives.

Enso Maresca voit probablement en Bouaddi le digne successeur de Rodri à long terme, ce qui explique pourquoi le club n'hésite pas à dépenser une telle somme.

Principaux faits concernant le transfert d'Ayyoub Bouaddi

Aspect / Élément Détails Joueur Ayyoub Bouaddi (18 ans, Maroc/France) Club actuel Lille (France) Club prétendant Manchester City (en pole position pour l'emporter) Club battu Arsenal Contrat potentiel Jusqu'en 2031 (convenu) Demande de Lille 100 millions d'euros Offre de City ~90 millions d'euros (avec bonus) Événement clé Brillante performance lors de la Coupe du monde 2026

Enso Maresca et le nouveau super projet de Manchester City avec cette offensive à 100 millions d'euros sont des informations que les fans de football ne doivent absolument pas rater.

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Pensez-vous qu'il soit judicieux de payer 100 millions d'euros pour un joueur de 18 ans ? Pourra-t-il devenir le nouveau Rodri sous la houlette d'Enso Maresca ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires !