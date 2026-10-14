«Je n'ai jamais rien vu de tel» : Rodri s'exprime sur le match contre Galatasaray

Dans le cadre de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le club catalan FC Barcelone a été l'invité de Galatasaray dans le stade bouillant d'Istanbul, s'imposant avec autorité sur le score de 4:1 Après la rencontre, le milieu de terrain expérimenté des « Blaugranas » Rodri Hernández a partagé ses impressions sur le match, évoquant la pression sans précédent exercée par les supporters locaux.

Bien que le milieu de terrain espagnol ait joué dans de nombreuses grandes arènes au cours de sa carrière, il n'a pas caché que l'atmosphère d'Istanbul l'avait véritablement impressionné.

Rodri : « Je n'ai jamais connu une telle pression dans ma carrière »

Le leader des Catalans a décrit la difficulté du match à Istanbul comme suit :

Un match difficile : « C'était un match très difficile. Jouer contre Galatasaray chez eux a toujours été complexe. Nous savions que les supporters exerceraient une grande pression, mais je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie », a déclaré Rodri.

Une atmosphère incroyable : « Leurs sifflets quand l'adversaire a le ballon et leur soutien passionné envers leurs propres joueurs, c'est tout simplement incroyable », a admis le joueur face à l'intensité des fans turcs.

De 0:1 à 4:1 : La réponse autoritaire des Catalans

Bien que la rencontre ait débuté sous la pression offensive des hôtes, le FC Barcelone a réussi à prendre le contrôle du jeu :

Résistance en première mi-temps : Galatasaray a ouvert le score en début de match, enflammant les tribunes et tentant de remporter la première période ;

Le tournant de la seconde période : Après la pause, les hommes de Hansi Flick ont radicalement inversé la tendance, inscrivant quatre buts consécutifs pour finalement signer un 4:1 retentissant et une victoire convaincante.

Un nouveau défi : Le voyage à Paris

Après avoir assuré 3 points importants à Istanbul, le FC Barcelone fait face à un défi international encore plus complexe :