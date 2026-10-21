Club Brugge KV — Lens : compositions et direct commenté
Le match de Ligue des champions entre le Club Brugge KV et Lens débutera le 22 octobre à 00:00 (heure de Tachkent).
Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.
Composition de départ du Club Brugge KV : 1. Sommer Y., 64. Sabbe K., 58. Spileers J., 44. Mechele B., 65. Seys J., 8. Potts F., 20. Vanaken H. (capitaine), 9. Forbes K., 80. Lemaréchal F., 11. Virginius J., 7. Tzolis C.
Remplaçants du Club Brugge KV : 32. Dams M., 67. Diakhon M., 29. Jackers N., 85. Koren T. N., 3. Li Han-beom, 39. Robberechts M., 41. Siquet H., 16. Sawa K., 81. Vanden Driessche A., 77. Vasovic A., 17. Vermant R., 10. Vetlesen H.
Entraîneur du Club Brugge KV : Leko I.
Composition de départ de Lens : 40. Risser R., 2. Aguilar R., 6. Baydu S., 14. Udol M. (capitaine), 23. Abdelhamid Y., 27. Cuisance M., 21. Haïdara M., 22. Skoras M., 9. Hazard T., 28. Kadile J., 29. Ivanovic F.
Remplaçants de Lens : 32. Antonio K., 5. Bulatovic A., 4. Celik N., 11. Edouard O., 16. Gorgelin M., 1. Gurtner R., 31. Sagnan M., 38. Soares M., 7. Sotoca F., 10. Thauvin F., 8. Titraoui Y., 20. Todibo J.
Entraîneur de Lens : Cahuzac Y.
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