Club Brugge KV — Lens : compositions et direct commenté

·34·Sport
Club Brugge KV — Lens : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre le Club Brugge KV et Lens débutera le 22 octobre à 00:00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du Club Brugge KV : 1. Sommer Y., 64. Sabbe K., 58. Spileers J., 44. Mechele B., 65. Seys J., 8. Potts F., 20. Vanaken H. (capitaine), 9. Forbes K., 80. Lemaréchal F., 11. Virginius J., 7. Tzolis C.

Remplaçants du Club Brugge KV : 32. Dams M., 67. Diakhon M., 29. Jackers N., 85. Koren T. N., 3. Li Han-beom, 39. Robberechts M., 41. Siquet H., 16. Sawa K., 81. Vanden Driessche A., 77. Vasovic A., 17. Vermant R., 10. Vetlesen H.

Entraîneur du Club Brugge KV : Leko I.

Composition de départ de Lens : 40. Risser R., 2. Aguilar R., 6. Baydu S., 14. Udol M. (capitaine), 23. Abdelhamid Y., 27. Cuisance M., 21. Haïdara M., 22. Skoras M., 9. Hazard T., 28. Kadile J., 29. Ivanovic F.

Remplaçants de Lens : 32. Antonio K., 5. Bulatovic A., 4. Celik N., 11. Edouard O., 16. Gorgelin M., 1. Gurtner R., 31. Sagnan M., 38. Soares M., 7. Sotoca F., 10. Thauvin F., 8. Titraoui Y., 20. Todibo J.

Entraîneur de Lens : Cahuzac Y.

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40
Junior Kadile (Lens) a l'occasion d'envoyer le ballon du corner dans la surface de réparation.
39
Carlos Forbs (Club Brugge) centre dans la surface, mais un défenseur veille et dégage le ballon. Le ballon sort des limites du terrain. Club Brugge va faire une touche.
37
Occasion gâchée ! Ruben Aguilar (Lens) a reçu le ballon et avait plusieurs options, mais il a décidé de tenter sa chance de loin et le ballon a dépassé la barre transversale. Le ballon est sorti, et le Club Bruges relancera par un 6 mètres.
35
Le Club Bruges semble retrouver son jeu et a pris le contrôle du ballon. Ils attendent le bon moment pour se créer de nouvelles occasions.
32
Les défenseurs sont restés vigilants et ont écarté un centre dangereux de Junior Kadile (Lens).
31
Junior Kadile (Lens) centre en retrait, mais le défenseur veille et écarte le danger.
28
Oh, quel arrêt. Jean Virgili (Club Brugge) a tiré de l'intérieur de la surface, mais ça a été brillamment repoussé.
27
Les joueurs de Lens contrôlent le ballon et enchaînent les passes courtes. Ils attendent que des espaces s'ouvrent dans la défense adverse.
24
Jean Virgillis (Club Brugge) se rue vers le but, mais le défenseur revient à temps pour intercepter le ballon.
21
Lens pratique actuellement un excellent football de contrôle grâce à des passes longues.
20
56:44 – dernières stats de possession.
18
Le Club Bruges contrôle le ballon et enchaîne de belles passes entre joueurs.
15
Michał Skóraś (Lens) adresse un centre dangereux dans la surface, mais les défenseurs récupèrent le ballon.
14
Frano Ivanovic (Lens) a reçu le ballon près de la limite de la surface et, voyant le gardien avancé, a tenté un lob, mais sa frappe a touché le poteau droit.
13
Thorgan Hazard (Lens) se présente pour tirer le coup franc et décide de frapper lui-même, envoyant le ballon vers le poteau gauche, mais Yann Sommer s'envole pour repousser le danger.
12
Brandon Mechele (Club Bruges) commet une petite faute pour stopper l'attaque adverse, et l'arbitre l'avertit qu'une prochaine infraction lui vaudra un carton jaune. Lens va tirer un coup franc dangereux.
10
Lens fait circuler le ballon sur le terrain et garde le contrôle. Cependant, l'adversaire coupe la passe et la situation change. Le ballon sort en touche. Lens effectue la touche.
8
Jean Virzili (Club Brugge) a tenté de progresser, mais un adversaire a dégagé le ballon.
8
Les joueurs du Club Bruges s'échangent de courtes passes.
6
Le Club Bruges propose un jeu de passes remarquable. Ils augmentent leur possession grâce à une série de longues passes et attendent le bon moment pour attaquer.
3
Le centre de Michał Skóraś (Lens) n'est pas arrivé dans la surface, les défenseurs ont dégagé le ballon.
3
Les joueurs de Lens se font de courtes passes pour briser la défense adverse et lancer un contre rapide.
1
Le match d'aujourd'hui vient de commencer, profitez du jeu !
00:01
Les joueurs sont entrés sur la pelouse et le match va bientôt commencer. Le coup d'envoi sera donné par Lens.
00:00
L'arbitre du match d'aujourd'hui sera Luís Miguel Branco Godinho.
00:00
Nous connaissons maintenant les compositions de départ. Vous pouvez les retrouver dans les détails de ce match.
00:00
Bonjour et bienvenue pour notre direct textuel minute par minute de ce match à venir. Nous ferons de notre mieux pour vous faire vivre au plus près tous les moments forts sur le terrain. Bon match.
Club Brugge KVLensLigue des ChampionsFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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