Manchester City cible la nouvelle pépite de Lens : le prochain transfert après Husanov ?

1 min de lecture76
Manchester City cible la nouvelle pépite de Lens : le prochain transfert après Husanov ?

Le club français du RC Lens attire à nouveau l'attention des grands clubs européens grâce à un autre de ses talentueux défenseurs. TEAMtalk selon les informations du média, Ismaelo Ganiu est dans le viseur des recruteurs de Manchester City.

Une concurrence sérieuse pour le jeune défenseur

Selon la source, Manchester City suit de près la progression du joueur de 21 ans. Cependant, la lutte pour Ganiu ne se limite pas aux « Citizens ». Actuellement, d'autres clubs prestigieux d'Angleterre — Chelsea, Tottenham et Newcastle manifestent également un intérêt sérieux.

Cette saison, le jeune défenseur a disputé huit matchs toutes compétitions confondues, inscrivant un but à son actif. Son contrat actuel avec le RC Lens court jusqu'en 2030 et les experts du portail Transfermarkt estiment sa valeur marchande à environ 30 millions d'euros.

Détails du transfert

Données et statistiques

Joueur

Ismaelo Ganiu (21 ans, défenseur du RC Lens)

Clubs intéressés

Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle

Durée du contrat

Jusqu'en 2030

Valeur marchande

Environ 30 millions d'euros

Abdukodir Khusanov sur les traces de

Pour les fans de football ouzbeks, le RC Lens est devenu un club familier. Rappelons que notre compatriote, désormais considéré comme un défenseur fiable et polyvalent, Abdukodir Khusanov a également été recruté en provenance du club français. C'est pourquoi l'intérêt des grands clubs anglais pour un autre défenseur lensois suscite un vif intérêt.

Selon vous, Ismaelo Ganiu pourra-t-il réussir en Premier League comme Abdukodir Khusanov ? Laissez votre avis en commentaire !

Cet article vous a plu ?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
Suivez Zamin :Chaîne TelegramSuivre sur Google

Sans publicité avec l'abonnement

Zamin Premium — 4 900 UZS par mois

Commentaires0

Annonces

Partenariat
  1. Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
    Technologie
    Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
  2. Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
    Technologie
    Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Actualités connexes

Les plus lus dans Sport