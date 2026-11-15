Le club français du RC Lens attire à nouveau l'attention des grands clubs européens grâce à un autre de ses talentueux défenseurs. TEAMtalk selon les informations du média, Ismaelo Ganiu est dans le viseur des recruteurs de Manchester City.

Une concurrence sérieuse pour le jeune défenseur

Selon la source, Manchester City suit de près la progression du joueur de 21 ans. Cependant, la lutte pour Ganiu ne se limite pas aux « Citizens ». Actuellement, d'autres clubs prestigieux d'Angleterre — Chelsea, Tottenham et Newcastle manifestent également un intérêt sérieux.

Cette saison, le jeune défenseur a disputé huit matchs toutes compétitions confondues, inscrivant un but à son actif. Son contrat actuel avec le RC Lens court jusqu'en 2030 et les experts du portail Transfermarkt estiment sa valeur marchande à environ 30 millions d'euros.

Détails du transfert Données et statistiques Joueur Ismaelo Ganiu (21 ans, défenseur du RC Lens) Clubs intéressés Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle Durée du contrat Jusqu'en 2030 Valeur marchande Environ 30 millions d'euros

Abdukodir Khusanov sur les traces de

Pour les fans de football ouzbeks, le RC Lens est devenu un club familier. Rappelons que notre compatriote, désormais considéré comme un défenseur fiable et polyvalent, Abdukodir Khusanov a également été recruté en provenance du club français. C'est pourquoi l'intérêt des grands clubs anglais pour un autre défenseur lensois suscite un vif intérêt.

Selon vous, Ismaelo Ganiu pourra-t-il réussir en Premier League comme Abdukodir Khusanov ? Laissez votre avis en commentaire !