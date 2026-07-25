Un énorme scandale a éclaté autour du RC Lens, vice-champion de France et vainqueur de la Coupe. Le président du club, Joseph Oughourlian, a révélé qu'un représentant de la Premier League (EPL) avait proposé de transformer l'équipe française en club satellite (un club affilié de second rang servant à former des talents). Cette offre a touché l'orgueil du dirigeant lensois et a provoqué une vive indignation.

Zamin.uz analyse ce scandale retentissant dans le football français ainsi que les détails importants concernant le footballeur ouzbek Abdukodir Khusanov .

1. « C'est contraire à l'ADN du club ! » : La déclaration enflammée de Joseph Oughourlian

La domination financière des clubs anglais et leur tentative de subordonner les clubs européens se sont heurtées à un refus catégorique du président de Lens. L'Équipe , Oughourlian a souligné qu'une telle offre était une bassesse absolument inacceptable.

Les mots furieux de Joseph Oughourlian : « C'est totalement inconcevable ! Oui, nous avons reçu une telle proposition, mais je n'envisagerai jamais une telle issue. C'est contraire à l'ADN du club. Peu importe notre force, nous n'accepterons jamais une telle chose. Nous sommes la France, un pays qui a atteint les demi-finales de la Coupe du monde et qui produit le plus de footballeurs au monde. Au lieu de devenir une "ligue B" pour la Premier League, nous devons viser des objectifs encore plus élevés ! »

Le statut réel de Lens et la proposition du club de Premier League

Lors de la saison 2025/2026, Lens a remporté la Coupe de France et a pris la 2e place honorifique en Ligue 1.

Indicateurs et aspects Statut actuel de Lens Statut proposé par le club de Premier League Statut dans le tournoi Vainqueur de la Coupe de France et vice-champion de Ligue 1 Club satellite de second rang Philosophie du club Un grand indépendant formant des talents d'élite Une "base" préparant des joueurs pour le club de Premier League Politique de transferts Transferts indépendants et de grande valeur Utiliser les joueurs prêtés par le club de Premier League

2. Le phénomène Abdukodir Khusanov : la France, fabrique de cracks

Les clubs français sont déjà devenus une « fabrique » unique formant des talents pour les ligues majeures européennes. L'exemple le plus brillant et le plus évident en est l'ascension du défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Abdukodir Khusanov.

Phase de découverte : Lens a recruté Abdukodir à l'été 2023 en provenance du club biélorusse de l'Energetik-BGU. Début dans l'élite européenne : C'est précisément sous les couleurs de cette équipe que Khusanov a fait ses débuts en Ligue 1 et en Ligue des champions de l'UEFA, devenant un défenseur central de classe mondiale. Transfert de 50 millions d'euros : Le 20 janvier 2025, le géant de Premier League Manchester Citya acheté pour 50 millions d'euros le joueur ouzbek qui avait prouvé son potentiel au sein de Lens pendant un an et demi.

Le transfert de Khusanov a prouvé une fois de plus que Lens n'est le club satellite de personne, mais plutôt un club puissant qui fournit de manière indépendante des stars à l'élite du football mondial.

Que pensez-vous de cette déclaration retentissante ?

La position de principe du président de Lens peut servir d'exemple aux autres clubs dans la défense du football français et de l'honneur de l'équipe.

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