Ouzbek jeune défenseur Abduqodir Husanovqui a propulsé dans le grand football européen, le club français Lens s’intéresse de nouveau aux talents du football ouzbek. La presse française et des insiders réputés ont révélé que le club français envisage sérieusement de recruter le milieu de terrain Umarali Rahmonalievdans ses rangs.

Alors que Lens se prépare à participer à la Ligue des champions, sa direction considère le milieu ouzbek comme une priorité pour renforcer l’entrejeu dans la dernière ligne droite du mercato estival.

Que disent les experts français ?

Les principaux médias sportifs européens analysent activement cette politique de recrutement du club français.

Kevin Karrer (expert de topmercato.com ) :

« Umarali Rahmonaliev figure sur la short-list des cibles de Lens. Les départs d’Adrien Thomasson et de Mamadou Sangaré, titulaires la saison dernière, ainsi que celui de Mamadi Diambou, parti à Brest, obligent le club à renforcer rapidement son milieu de terrain. La saison prochaine, l’équipe devra disputer la Ligue 1 et la Coupe de France, mais aussi les rencontres intenses de la Ligue des champions. Dans ce contexte, recruter des joueurs talentueux comme Rahmonaliev est une décision parfaitement logique et susceptible de porter ses fruits. »

Yohan Boden (journaliste de les-transferts.com ) :

« Le Racing Club de Lens manifeste un intérêt particulier pour le recrutement d’un milieu défensif. Rahmonaliev a déjà disputé six rencontres de qualification pour la Ligue des champions avec Sabah au début de la nouvelle saison et délivré une passe décisive. Son immense potentiel et son volume de jeu ont fortement retenu l’attention des recruteurs de Lens. Le club pourrait entamer prochainement des négociations officielles afin de prendre les devants avant que ses concurrents ne passent à l’action. »

Lens, le pont le plus fiable vers l’Europe pour les footballeurs ouzbeks

Les performances réussies d’Abduqodir Husanov avec Lens et l’intérêt suscité auprès des grands clubs ont considérablement renforcé la confiance du club français dans le marché ouzbek.

Aucune offre officielle n’a encore été formulée, mais si les conditions financières et le montant du transfert sont convenus, Umarali Rahmonaliev pourrait connaître un tournant majeur dans sa carrière et rejoindre l’élite française.

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