Lens bat Lyon dans un match dramatique malgré une infériorité numérique

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Lens bat Lyon dans un match dramatique malgré une infériorité numérique

Le match disputé au stade Bollaert-Delelis de Lens, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1, a tourné au véritable drame footballistique. Le club local de Lens a accueilli Lyon, l'un des leaders du championnat, dans une rencontre tendue et nerveuse qui s'est soldée par une victoire 2-1 pour les locaux.

La rencontre a débuté par une domination totale des hôtes et s'est terminée par une défense héroïque de l'équipe réduite à 10 joueurs.

Du but de Sotoca à l'expulsion de Haïdara : Chronologie du match

Les événements clés et les rebondissements inattendus du match se sont déroulés comme suit :

  • Ouverture du score (36e minute) : La pression offensive des locaux a porté ses fruits — Florian Sotoca a profité d'une occasion favorable dans la surface de réparation adverse pour donner l'avantage à Lens ;

  • Deuxième but (76e minute) : Alors que le sort du match semblait scellé, Massadio Haïdara a porté le score à 2-0 d'une frappe précise ;

  • 8 minutes d'héroïsme et une expulsion (84e minute) : Huit minutes après avoir marqué le deuxième but, Haïdara a reçu un carton rouge direct pour une faute et a été expulsé du terrain ;

  • Le suspense revient (85e minute) : Profitant de sa supériorité numérique, Lyon a réduit l'écart une minute plus tard grâce à un but de Tino Kadewere (2-1). Cependant, Lens a défendu avec assurance jusqu'au coup de sifflet final pour conserver les trois points.

Classement et prochaines échéances

Cette rencontre a eu l'impact suivant sur le classement des équipes :

  • Lyon reste à la 2e place : Malgré la défaite, Lyon conserve 11 points et occupe toujours la deuxième place du classement après 6 journées ;

  • Lens dans le top 7 : Grâce à cette victoire importante, les Sang et Or portent leur total à 7 points et remontent à la 7e place ;

  • Calendrier de la prochaine journée : Après la trêve internationale, Lens se déplacera sur le terrain de Troyes le 17 octobre. Lyon recevra le club de Nice le 18 octobre.

Feuille de match

Championnat de France (Ligue 1). 6e journée

Lens — Lyon 2:1

Buts : Florian Sotoca (36e), Massadio Haïdara (76e) — Tino Kadewere (85e).

Expulsion : Massadio Haïdara (84e, Lens).

La détermination affichée par Lens en infériorité numérique prouve une fois de plus qu'ils seront un adversaire redoutable pour n'importe quelle équipe cette saison.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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