Sélection UEFA : Mbappé et Kane dans l'équipe type de la semaine en Ligue des champions

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Sélection UEFA : Mbappé et Kane dans l'équipe type de la semaine en Ligue des champions

La 3e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, intense et riche en buts, a pris fin.

À l'issue des rencontres acharnées entre les meilleurs clubs du continent, les experts de l'UEFA ont composé l'équipe type officielle de la journée, mettant en avant les joueurs ayant été décisifs pour leurs clubs. Parmi les 11 étoiles sélectionnées, on retrouve des buteurs ainsi que des talents ayant brillé à des postes inattendus.

L'équipe type de la 3e journée selon l'UEFA

L'équipe type de la compétition est composée des joueurs suivants :

  • Gardien :

    • Yann Sommer (Club Brugge) — élu meilleur gardien de la journée grâce à ses arrêts décisifs et sa sérénité.

  • Défenseurs :

    • Xavier Mbuyamba (LASK) ;

    • Lutsharel Geertruida (PSV) ;

    • Carlos Augusto (Inter) ;

    • Declan Rice (Arsenal) — habitué au milieu de terrain, la star anglaise intègre la ligne défensive grâce à sa solidité et son rôle crucial sur le terrain.

  • Milieux de terrain :

    • Scott McTominay (Napoli) ;

    • Nico Paz (Como) ;

    • Phil Foden (Manchester City) — auteur d'un triplé lors de cette journée, il a été le principal artisan de la victoire ;

    • Désiré Doué (PSG).

  • Attaquants :

    • Harry Kane (Bayern Munich) ;

    • Kylian Mbappé (Real Madrid) — grâce à leur activité et leur efficacité en attaque, ils forment le duo offensif de l'équipe type.

Les points forts de l'équipe type

La présence dans cette sélection non seulement de stars confirmées des grands clubs, mais aussi de joueurs ayant brillé au sein d'équipes plus modestes, prouve une fois de plus que cette journée a été riche en surprises.

Ligue des championsUEFAÉquipe typeFootballEurope
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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