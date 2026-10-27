Le trophée individuel suprême du football mondial, le « Ballon d'Or 2026 » a vu, comme le veut la tradition après la cérémonie de remise des prix, la divulgation des votes individuels exprimés par les représentants influents de divers pays. Le top 10 choisi par le célèbre journaliste sportif Narzulla Saydullayev, qui a officiellement participé à ce sondage mondial pour l'Ouzbékistan, a été dévoilé.

Le choix de l'expert ouzbek a montré une correspondance quasi identique avec les résultats finaux : le buteur anglais Harry Kane, qu'il a placé à la première place, a remporté le titre mondial.

Le choix de l'Ouzbékistan : Composition du Top 10

Le bulletin de vote officiel de Narzulla Saydullayev a été établi comme suit :

1ère place — Harry Kane : Le meilleur buteur de la saison et légitime vainqueur du trophée a reçu la note maximale ;

2ème place — Lamine Yamal : Le champion du monde et jeune prodige du FC Barcelone a été classé deuxième par le journaliste ouzbek ;

3ème place — Kylian Mbappé: Le leader du Real Madrid et de l'équipe de France complète le podium ;

4ème place — Lionel Messi: La légende, qui maintient un haut niveau même en fin de carrière, a été placée à la 4ème place ;

5e à 10e places : Les positions suivantes ont été occupées par Khvicha Kvaratskhelia (5), Michael Olise (6), Ousmane Dembélé (7), Rodri (8), Erling Haaland (9) et Jude Bellingham (10).

Comparaison entre le vote de l'Ouzbékistan et les résultats mondiaux

Les différences et similitudes entre les résultats finaux du sondage et le choix du journaliste ouzbek sont remarquables :

La victoire absolue de Kane : Un consensus a été observé concernant le vainqueur du trophée — Kane a été jugé inégalé tant dans le sondage officiel que dans le choix de l'Ouzbékistan ;

La rivalité entre Mbappé et Yamal : Selon les résultats finaux officiels, Kylian Mbappé occupait la 2e place et Lamine Yamal la 3e, tandis que Narzulla Saydullayev a placé Yamal devant Mbappé ;

La question de Rodri et Messi : Alors que Rodri a terminé 4e et Messi 5e au classement général, le journaliste ouzbek a accordé la 4e place à Messi et la 8e à Rodri ;

Différence dans le top 10 : Alors que le milieu de terrain espagnol Fabián Ruiz a clôturé le top 10 officiel, Saydullayev a inclus la star madrilène Jude Bellingham à la 10e place de sa liste.

« Ballon d'Or 2026 » : Vote de l'Ouzbékistan et résultats finaux officiels