Le choix surprenant de Luís Figo pour le Ballon d'Or : Mbappé, Kane et une superfinale

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Le choix surprenant de Luís Figo pour le Ballon d'Or : Mbappé, Kane et une superfinale

L'une des grandes légendes du football mondial, ancienne star du FC Barcelone et du Real Madrid, et ex-capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Luís Figo, a participé à un sondage éclair pour désigner le vainqueur du Ballon d'Or, la distinction individuelle la plus prestigieuse du football mondial. Dans ce choix original sous forme de « play-offs », Figo a comparé des stars du football moderne et classique.

Lors des premiers tours, il a préféré Lionel Messi à Ousmane Dembélé, Harry Kane à Erling Haaland, Lamine Yamal à Rodri, et Kylian Mbappéà Khvicha Kvaratskhelia. En demi-finale, si Messi a battu Kane, la légende portugaise a choisi Yamal plutôt que Mbappé dans un duel intense. Lors de la finale décisive opposant l'octuple vainqueur Lionel Messi au jeune prodige du FC Barcelone Lamine Yamal, Figo a surpris la communauté footballistique : « Donnons-le à Lamine, car Messi a déjà trop de trophées », a conclu la légende.

« Le triomphe de Yamal en finale, la supériorité de Kane et le facteur Messi » : les 5 points clés du choix de Figo

Les faits marquants des réponses de Luís Figo sur le Ballon d'Or :

  • Le vainqueur final — Lamine Yamal : Le footballeur légendaire a accordé le prix suprême au jeune talent du FC Barcelone, Yamal ;

  • Le facteur de la collection de Messi : Le choix de Yamal plutôt que Messi en finale s'explique par le nombre excessif de trophées déjà détenus par Leo ;

  • Un talent supérieur à Mbappé : Dans le duel le plus difficile des demi-finales, Figo a opté pour Yamal au détriment de Mbappé ;

  • Kane a surpassé Haaland : Entre les deux grands buteurs européens, le Portugais a choisi Harry Kane ;

  • L'élimination de Rodri et Dembélé : Le milieu de terrain espagnol Rodri a perdu face à Yamal, et le Français Dembélé face à Messi.

Tableau du Ballon d'Or : Le calendrier des choix de Luís Figo

Classification des choix étape par étape entre les stars lors du sondage éclair :

Ordre des étapes

Duel de joueurs

Vainqueur choisi par Figo

Commentaire sur le choix

Quarts de finale (1er duel)

Lionel Messi vs Ousmane Dembélé

Lionel Messi

Supériorité incontestée de l'expérience et du génie

Quarts de finale (2e duel)

Harry Kane vs Erling Haaland

Harry Kane

Capacité de buteur et jeu collectif universel

Quarts de finale (3e duel)

Rodri vs Lamine Yamal

Lamine Yamal

Énergie de la jeunesse, dribbles et avenir brillant

Quarts de finale (4e duel)

Kylian Mbappé vs Khvicha Kvaratskhelia

Kylian Mbappé

Sens du but et supériorité en vitesse

Demi-finale (1er match)

Lionel Messi vs Harry Kane

Lionel Messi

Grandeur historique et talent individuel

Demi-finale (2e match)

Lamine Yamal vs Kylian Mbappé

Lamine Yamal

« Les deux le méritent, mais le choix est Lamine »

SUPERFINALE

Lionel Messi vs Lamine Yamal

LAMINE YAMAL (Choix absolu)

« Messi a trop de trophées, donnons-le à Yamal »

Expertise footballistique : Pourquoi Figo a-t-il choisi Yamal plutôt que Messi ?

Conclusions des analystes sportifs internationaux et commentateurs :

  • « Besoin d'une nouvelle génération et passage de témoin symbolique » : L'ère Messi-Ronaldo devenant progressivement historique, des jeunes phénomènes comme Lamine Yamal émergent ; l'avis de Figo reflète le désir de la communauté footballistique de voir de nouveaux héros ;

  • L'impact du jeu de l'ailier du FC Barcelone : Yamal, capable d'être le chef d'orchestre dès 17-18 ans lors de l'Euro et des grands matchs, impressionne non seulement les fans, mais aussi d'anciens lauréats du Ballon d'Or comme Figo ;

  • Concurrence avec Mbappé : Le choix de Lamine plutôt que Kylian Mbappé en demi-finale est un signal fort pour le leader de l'équipe de France, soulignant l'attractivité médiatique et sportive actuelle de Yamal.

Selon vous, la proposition de Luís Figo de donner le Ballon d'Or à Lamine Yamal plutôt qu'à Lionel Messi est-elle juste ? Yamal est-il vraiment plus fort que Mbappé et d'autres stars actuellement ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse passionnante avec tous les fans de football !

Luís FigoBallon d'OrLamine YamalMessiFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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