65 millions d'euros pour Harry Kane : Al-Hilal lance-t-il une offensive majeure ?

·31·Sport
65 millions d'euros pour Harry Kane : Al-Hilal lance-t-il une offensive majeure ?

L'attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, est à nouveau au centre des discussions sur le marché des transferts. Selon certaines informations, le club saoudien d'Al-Hilal étudierait la possibilité de recruter la star anglaise.

Al-Hilal en discussion avec les représentants de Kane

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, Al-Hilal a entamé des négociations préliminaires avec les représentants de Harry Kane.

Pour l'instant, le joueur n'a pas pris de décision définitive. Il souhaite d'abord étudier les conditions sportives et financières de l'offre saoudienne.

Il ne s'agit pas seulement d'argent ici. Kane est encore un attaquant capable d'évoluer au plus haut niveau du football européen. Par conséquent, son départ potentiel pour l'Arabie saoudite n'est pas une question qui se résout uniquement par un gros salaire.

Des questions autour de la clause de 65 millions d'euros

Les rapports indiquent que le contrat de Kane avec le Bayern contient une clause libératoire de 65 millions d'euros à partir de la troisième saison.

C'est précisément ce chiffre qui pourrait intéresser Al-Hilal. Si le club saoudien a la possibilité d'activer cette clause, il est fort probable qu'il accélère le transfert.

Cependant, il faut rester prudent : si certaines sources mentionnent l'existence d'une option de 65 millions d'euros, d'autres soulignent que le délai pour activer cette clause pourrait déjà être passé.

Question

Situation actuelle

Club intéressé

Al-Hilal

Négociations avec qui ?

Avec les représentants de Kane

Contact officiel avec le Bayern

aucun pour le moment

Montant évoqué

65 millions d'euros

Décision de Kane

non prise

Le Bayern n'est pas encore en négociations officielles

Selon les informations, Al-Hilal n'a pas encore contacté officiellement le Bayern. Les premières démarches sont menées uniquement auprès du camp du joueur.

C'est un scénario classique sur le marché des transferts : on vérifie d'abord si le joueur est ouvert à une telle option, puis les négociations entre les clubs commencent.

Si Kane dit « non », même les 65 millions d'euros d'Al-Hilal pourraient ne pas suffire. Si le joueur est intéressé, ce transfert deviendra l'une des plus grandes sagas de l'été.

Pourquoi Kane en particulier ?

Pour Al-Hilal, Harry Kane est un nom très prestigieux. Il n'est pas seulement un attaquant qui marque des buts, mais un joueur qui lie le jeu, délivre des passes et dirige l'attaque avec intelligence.

Kane a également prouvé sa valeur au Bayern. En Allemagne, en plus de marquer des buts, il est devenu le pilier de l'équipe lors des grands matchs.

Les clubs saoudiens tentent d'accroître le prestige du championnat en attirant de grandes stars ces dernières années. L'arrivée d'un joueur comme Kane serait une publicité supplémentaire pour ce projet.

Le dilemme principal pour Kane

Kane est confronté à deux voies possibles.

La première voie : rester au Bayern et continuer à se battre pour les titres nationaux et la Ligue des champions en Europe.

La seconde voie : accepter l'énorme offre financière qui pourrait provenir d'Arabie saoudite.

Option

Avantage

Risque

Rester au Bayern

haut niveau sportif, titres européens

incertitude sur le contrat et l'avenir

Transfert à Al-Hilal

conditions financières importantes

éloignement de l'élite européenne

Retarder la décision

voir toutes les options

peut affecter les plans des clubs

Kane est toujours l'attaquant principal de l'équipe nationale d'Angleterre. Par conséquent, son choix de club sera également lié à son statut en sélection et à son temps de jeu au plus haut niveau.

Que signifie ce transfert pour Al-Hilal ?

Si Al-Hilal parvient à recruter Kane, ce sera un signal fort pour le championnat saoudien.

Un joueur comme Kane a une grande importance non seulement pour les buts, mais aussi pour le marketing, l'attention internationale et l'image du club. Son transfert pourrait attirer encore plus l'audience anglaise et européenne vers le football saoudien.

Mais ce transfert ne sera pas facile à réaliser. Il est clair que le Bayern ne laissera pas partir son attaquant principal facilement.

Une situation dangereuse pour le Bayern

Pour le club munichois, la question de Kane est très délicate. Si le joueur est intéressé par un départ, le Bayern devra trouver un nouvel attaquant. Ce n'est pas une tâche facile sur le marché.

Les attaquants centraux du niveau de Kane sont rares. Son départ affectera non seulement le nombre de buts, mais aussi la construction offensive de l'équipe.

C'est pourquoi le meilleur scénario pour le Bayern est que Kane clarifie sa position rapidement. Va-t-il rester ou accepter un nouveau défi ?

L'intrigue majeure du mercato estival

Pour l'instant, Al-Hilal n'a fait que les premiers pas pour Kane. Il n'y a pas d'offre officielle, pas de négociations avec le Bayern, ni de décision du joueur.

Mais une chose est sûre : le simple fait que le nom de Harry Kane soit associé au projet saoudien a déjà fait monter la température du marché.

La question principale est désormais : Kane restera-t-il dans l'élite européenne pour continuer à lutter pour les grands trophées avec le Bayern, ou l'offre potentielle d'Al-Hilal le forcera-t-elle à réfléchir sérieusement à une nouvelle voie ?

Harry KaneBayern MunichAl HilalSacha Tavolieri
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Neymar pourrait jouer la Coupe du Monde 2030 : un entraîneur brésilien fait une déclaration surprenanteNeymar pourrait jouer la Coupe du Monde 2030 : un entraîneur brésilien fait une déclaration surprenanteAujourd'hui, 21:59Claude Makélélé : Kylian Mbappé devient le Ronaldo Nazário de notre époqueClaude Makélélé : Kylian Mbappé devient le Ronaldo Nazário de notre époqueAujourd'hui, 21:51Xabi Alonso change la stratégie de Chelsea : L'équipe sera construite autour de Cole PalmerXabi Alonso change la stratégie de Chelsea : L'équipe sera construite autour de Cole PalmerAujourd'hui, 21:38Grande rébellion à la FIFA : les fédérations européennes s'unissent contre Infantino !Grande rébellion à la FIFA : les fédérations européennes s'unissent contre Infantino !Aujourd'hui, 21:25Mourinho veut transformer le Real : le nouveau schéma tactique dévoiléMourinho veut transformer le Real : le nouveau schéma tactique dévoiléAujourd'hui, 21:23Liverpool proche de recruter le prodige mexicain Gilberto MoraLiverpool proche de recruter le prodige mexicain Gilberto MoraAujourd'hui, 21:10
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev