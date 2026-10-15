Lyon — Crystal Palace : compositions et direct commenté

49 Jørgen Larsen (Crystal Palace) et Óscar Mingueza ont tenté de combiner avec de courtes passes à deux yards de distance, mais la défense adverse a récupéré le ballon.

48 Cela aurait pu être une belle occasion de marquer ! Yeremy Pino (Crystal Palace) a tenté de servir Jorgen Larsen, mais les défenseurs ont bien suivi et ont dégagé le ballon.

46 Les joueurs sont de retour sur la pelouse après la pause et la seconde période est sur le point de commencer.

45+4 Fin de la première mi-temps.

45+2 Score 2-0 ! Keito Nakamura sert Ernest Nuamah dans la surface, qui ajuste tranquillement le ballon dans le coin gauche.

45 3 minutes de temps additionnel.

45 Keito Nakamura (Lyon) contrôle le ballon près de la limite de la surface de réparation et frappe, mais le ballon passe largement au-dessus de la barre transversale.

44 La passe en diagonale de Chadi Riad (Crystal Palace) n'a pas trouvé preneur. Le ballon sort des limites du terrain et le gardien de Lyon va dégager.

42 Walter Benítez s'élève pour capter le corner, qui avait été botté par Tyler Morton pour Lyon.

42 Ernest Nuamah (Lyon) a reçu une superbe passe dans la surface de réparation et a eu une belle occasion de marquer. Il a tiré, mais l'un des défenseurs a habilement repoussé le ballon. Lyon va tirer un corner.

41 Ismaïla Sarr (Crystal Palace) reçoit le ballon près de la surface et frappe, mais un défenseur réalise un tacle brillant.

40 Quinten Timber (Crystal Palace) trouve de l'espace et centre, mais il est déçu que personne n'ait pu reprendre le ballon. Le ballon sort, le gardien de Lyon va dégager.

38 Effort vain ! Jorgen Larsen (Crystal Palace) récupère le ballon repoussé et avance jusqu'à l'entrée de la surface, mais sa frappe manque de puissance et passe à côté du poteau gauche.

36 Ismaïla Sarr (Crystal Palace) reçoit un carton jaune de l'arbitre pour une faute sur son adversaire, mais il semble mécontent de la décision.

34 Corentin Tolisso (Lyon) a tenté de trouver Ernest Nuamah, mais sa passe était trop appuyée.

34 Total des tirs – 3:2. Statistiques actuelles des tirs cadrés – 2:0.

33 Halis Mera (Lyon) semble avoir reçu un petit coup, mais il a l'air de pouvoir continuer.

31 Le match est temporairement arrêté, Halis Mera (Lyon) est blessé et les soigneurs doivent entrer sur la pelouse.

31 Quel arrêt magnifique de Walter Benítez ! Ernest Nuamah (Lyon) place une tête puissante sur un centre dans la surface. Il visait la lucarne gauche, mais le gardien a réussi à détourner le ballon.

30 Lyon réalise une série de superbes passes pour créer de nouvelles opportunités offensives.

27 Corentin Tolisso (Lyon) souffre d'un petit bobo, mais il semble en mesure de continuer.

24 Corentin Tolisso (Lyon) est blessé et reste au sol, l'arbitre arrête le jeu pour l'intervention des soignants.

22 Ernest Nuamah (Lyon) a tenté de trouver un coéquipier dans la surface avec une superbe passe, mais un défenseur a bien lu le jeu et a intercepté le ballon.

21 Yeremi Pino (Crystal Palace) adresse une longue passe en profondeur vers Ismaila Sarr, mais c'est trop dosé et l'occasion s'envole. Le quart de tour/ballon sort des limites, Lyon va dégager de son but.

19 Ernest Nuamah (Lyon) a tenté d'éliminer son adversaire, mais le ballon a été sorti en touche.

16 52:48 – dernières stats de possession.

13 Ismaïla Sarr (Crystal Palace) envoie le ballon dans la surface, mais c'est trop près de Dominik Greif et le gardien s'en empare.

12 Tyrick Mitchell (Crystal Palace) reçoit le ballon près de l'entrée de la surface et frappe en première intention, mais son tir senvole largement au-dessus de la transversale. Au-dessus, à côté et totalement hors cadre.

11 Chris Richards (Crystal Palace) est capable de lancer les touches loin dans la surface de réparation, ce qui peut créer des situations très dangereuses pour son équipe.

11 Axel Disasi (Crystal Palace) adresse une superbe passe à Ismaila Sarr, mais ce dernier ne parvient pas à se créer assez d'espace pour frapper.

8 Corentin Tolisso (Lyon) reprend le ballon sur corner et le loge près du poteau droit.

8 Ernest Nuamah (Lyon) essaie d'envoyer le ballon du corner sur la tête de l'un de ses coéquipiers.

6 Tyler Morton (Lyon) joue le corner en retrait au lieu de centrer dans la surface.

6 Keito Nakamura (Lyon) centre dans la surface depuis le côté, mais son centre est bloqué. L'arbitre siffle, corner pour Lyon.

5 Challis Mera (Lyon) a tenté une passe en profondeur dans l'espace vide pour Zakary Attaamma. Cela aurait pu le mettre en duel face au gardien, mais un défenseur a réussi à écarter le danger d'une manière ou d'une autre.

4 Tyrick Mitchell (Crystal Palace) adresse une superbe passe dans la surface pour Jorgen Larsen. Il tente d'éliminer son vis-à-vis mais n'y parvient pas, le ballon est dégagé.

3 Crystal Palace semble entrer dans son match et maîtrise le ballon. Ils attendent le bon moment pour se créer de nouvelles occasions d'attaque.

1 L'arbitre siffle et le match commence.

21:46 Lyon donne le coup d'envoi.

21:45 João Pinheiro a été désigné comme arbitre principal pour le match d'aujourd'hui.

21:45 Les compositions de départ des deux équipes ont déjà été annoncées et vous pouvez les consulter dans les détails du match.