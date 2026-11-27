5e journée de Ligue Europa : large victoire de la Juventus, remontada de Crystal Palace
Les rencontres de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa ont eu lieu. Dans le cadre de cette journée, le club italien Juventus a remporté une victoire convaincante à Turin, consolidant sa place parmi les leaders, tandis que «Crystal Palace» a décroché une victoire renversante à domicile.
Détails des rencontres et résultats importants
La large victoire de la Juventus : Accueillant l'équipe chypriote d'Omonia à Turin, la Juventus, malgré un but encaissé à la 15e minute par Satka, s'est imposée sur le score de Cambiaso (37'), Jeff (43'), Conceição (68') et Boga (73'). Après ce succès, la Juventus porte son total à 4:1 13 points et grimpe à la 2e place du classement (Omonia est 26e avec 6 points). Remontada à Londres :
Crystal Palace a été mené au score à domicile contre le club espagnol de la Real Sociedadaprès un but deSarr à la 66e minute. Cependant, à la 72e minute, Jean-Philippe Mateta a égalisé sur penalty, puis à la 81e minute, McNeil a offert la victoire 2:1 aux locaux (Crystal Palace — 8 points, 12e place ; Real Sociedad — 5 points, 27e place). Matchs nuls inattendus :
Le club français de l' Olympique Lyonnais (8 points, 14e place) n'a pas réussi à trouver le chemin des filets à domicile face à l'équipe norvégienne de Lillestrøm (2 points, 33e place) — 0:0 . De même, le match entreSunderland et le club polonais du Jagiellonia s'est soldé par un match nul 1:1 . Ligue Europa. Résultats et feuilles de match de la 5e journée
Rencontre
Score
Buteurs
Juventus — Omonia
4:1
Cambiaso (37'), Jeff (43'), Conceição (68'), Boga (73') — Satka (15')
Crystal Palace — Real Sociedad
2:1
Mateta (72' s.p.), McNeil (81') — Sarr (66')
Olympique Lyonnais — Lillestrøm
0:0
—
Sunderland — Jagiellonia
1:1
Tuterov (47') — Yazovik (52')
Composition de la Juventus :
Neto, Gatti, Lucumí (McKennie, 66), Kelly, Cambiaso, Sarr, Douglas Luiz (Koopmeiners, 66), Cabal (Çelik, 46), Conceição (Kolo Muani, 86), Boga, Jeff (Woltemade, 66). Selon vous, la Juventus peut-elle devenir l'un des principaux prétendants au titre en Ligue Europa cette saison ?
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