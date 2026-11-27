Les rencontres de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa ont eu lieu. Dans le cadre de cette journée, le club italien Juventus a remporté une victoire convaincante à Turin, consolidant sa place parmi les leaders, tandis que «Crystal Palace» a décroché une victoire renversante à domicile.

Détails des rencontres et résultats importants

La large victoire de la Juventus : Accueillant l'équipe chypriote d'Omonia à Turin, la Juventus, malgré un but encaissé à la 15e minute par Satka, s'est imposée sur le score de Cambiaso (37'), Jeff (43'), Conceição (68') et Boga (73'). Après ce succès, la Juventus porte son total à 4:1 13 points et grimpe à la 2e place du classement (Omonia est 26e avec 6 points). Remontada à Londres :

Crystal Palace a été mené au score à domicile contre le club espagnol de la Real Sociedadaprès un but deSarr à la 66e minute. Cependant, à la 72e minute, Jean-Philippe Mateta a égalisé sur penalty, puis à la 81e minute, McNeil a offert la victoire 2:1 aux locaux (Crystal Palace — 8 points, 12e place ; Real Sociedad — 5 points, 27e place). Matchs nuls inattendus :

Le club français de l' Olympique Lyonnais (8 points, 14e place) n'a pas réussi à trouver le chemin des filets à domicile face à l'équipe norvégienne de Lillestrøm (2 points, 33e place) — 0:0 . De même, le match entreSunderland et le club polonais du Jagiellonia s'est soldé par un match nul 1:1 . Ligue Europa. Résultats et feuilles de match de la 5e journée

Rencontre

Score Buteurs Juventus — Omonia 4:1 Cambiaso (37'), Jeff (43'), Conceição (68'), Boga (73') — Satka (15') Crystal Palace — Real Sociedad 2:1 Mateta (72' s.p.), McNeil (81') — Sarr (66') Olympique Lyonnais — Lillestrøm 0:0 — Sunderland — Jagiellonia 1:1 Tuterov (47') — Yazovik (52') Composition de la Juventus :

Neto, Gatti, Lucumí (McKennie, 66), Kelly, Cambiaso, Sarr, Douglas Luiz (Koopmeiners, 66), Cabal (Çelik, 46), Conceição (Kolo Muani, 86), Boga, Jeff (Woltemade, 66). Selon vous, la Juventus peut-elle devenir l'un des principaux prétendants au titre en Ligue Europa cette saison ?

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