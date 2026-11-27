En raison de l'impossibilité de garantir la sécurité du club israélien à la demande des autorités turques, l'UEFA a décidé de déplacer cette rencontre sur un terrain neutre : la Géorgie. Le début du conflit : À la 25e minute de jeu, alors que le score était de

0-0, un supporter turc a brandi un drapeau palestinien dans les tribunes. Lorsque les agents de sécurité ont tenté de retirer le drapeau, les fans de Beşiktaş sont intervenus massivement pour le protéger. Intervention policière et interruption : Lors des troubles, des supporters ont arraché des sièges pour les lancer sur les forces de l'ordre géorgiennes. En réponse, la police a utilisé des gaz lacrymogènes et l'arbitre a suspendu le match pendant 35 minutes pour des raisons de sécurité.