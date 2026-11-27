Le match entre Beşiktaş et Hapoel interrompu en raison de troubles en tribune
Dans le cadre de la 5e journée de la phase de ligue de l'Europa League, le match entre le club turc Beşiktaş et le club israélien Hapoel (Beer-Sheva) a été interrompu en raison de graves incidents dans les tribunes du stade pendant 35 minutes. Après une longue interruption, le match a repris et l'équipe d'Istanbul s'est imposée sur le score de 2-1. Le match délocalisé en Géorgie et les affrontements en tribune
Match sur terrain neutre :
En raison de l'impossibilité de garantir la sécurité du club israélien à la demande des autorités turques, l'UEFA a décidé de déplacer cette rencontre sur un terrain neutre : la Géorgie. Le début du conflit : À la 25e minute de jeu, alors que le score était de
0-0, un supporter turc a brandi un drapeau palestinien dans les tribunes. Lorsque les agents de sécurité ont tenté de retirer le drapeau, les fans de Beşiktaş sont intervenus massivement pour le protéger. Intervention policière et interruption : Lors des troubles, des supporters ont arraché des sièges pour les lancer sur les forces de l'ordre géorgiennes. En réponse, la police a utilisé des gaz lacrymogènes et l'arbitre a suspendu le match pendant 35 minutes pour des raisons de sécurité.
Détails de la rencontre Indicateurs
Détails
Phase de la compétition
Europa League, phase de ligue, 5e journée
Résultat du match
Beşiktaş 2-1 Hapoel
(Beer-Sheva)
Lieu Géorgie
(délocalisé sur terrain neutre par décision de l'UEFA)
Moment de l'interruption 25e minute
(à 0-0)
, pause de 35 minutesdurée Selon vous, quelles sanctions disciplinaires l'UEFA pourrait-elle infliger au club de Beşiktaş après ces événements ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette information avec vos proches qui suivent l'actualité du football européen !
Sizningcha, UEFA ushbu voqealardan so‘ng «Beshiktosh» klubiga nisbatan qanday intizomiy jazo choralarini qo‘llashi mumkin?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futboli atrofidagi eng so‘nggi voqealarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
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